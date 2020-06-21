В Гомельской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц уменьшены в два раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по региону Дмитрий Дайнеко.

Соответствующее решение областного Совета депутатов №183 от 10 июня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Решение «Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» принято на основании указа «О поддержке экономики».

«Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые являются плательщиками единого налога, уменьшены в два раза ставки единого налога, подлежащие применению в течение III квартала этого года», — отметил Дмитрий Дайнеко. Он добавил, что определение ИП в III квартале 40-кратной суммы единого налога производится исходя из размера применяемых ставок единого налога без учета снижения ставок, предусмотренного решением №183.

Решение вступает в силу после официального опубликования.