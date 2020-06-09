В Гомельском районе утонул 15-летний мальчик, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Несчастный случай произошел сегодня около 14.50 на водоеме возле деревни Марковичи.

Предварительно известно, что группа подростков отдыхала на берегу озера. В какой-то момент один из них вошел в воду. Как уточнили в ОСВОДе, отплыв от берега на 15 м, парень исчез с поверхности водоема.

Друзья вызвали спасателей. На месте работают водолазы. Подробности произошедшего выясняются.

Сергей Костюченко напомнил о необходимости обязательно соблюдать правила безопасности на воде, ведь только в этом случае любители отдыха у водоемов могут сохранить жизнь и здоровье. С учетом установившейся жаркой погоды и стремления жителей региона отдохнуть у воды, особый контроль в это время необходим за детьми.

Белта