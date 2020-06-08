С наступлением долгожданного тепла хочется больше времени проводить во дворе. Родители ведут детей играть на детскую площадку. А там – сломанные поржавевшие качели, трава, мусор… Всё это вызывает не желание оставаться на такой площадке, а много вопросов.

На неделе в паблик «Народный репортер БК» обратилась жительница м-на Восточный райцентра Анна Герасимова. Вот что она написала:

– Здравствуйте. Хотелось бы попросить у вас помощи, так как коммунальник игнорирует мое электронное обращение. Дети – это наш смысл жизни, наша радость, наша любовь! И очень хочется, чтобы они всегда улыбались и были счастливы. А что, как не детская площадка во дворе, может развеселить ребенка?! Но, к сожалению, дети, которые живут по адресу: м-н Восточный, 7, не могут испытать эти чувства, так как их площадка уже 2 года, а то и больше, находится в очень плачевном состоянии. И никому до нее нет дела. Слезла краска с единственной качели и лестницы, половина площадки заросла кустами, за которыми пьют и курят асоциальные элементы, нет ни одной лавочки. Хотя нет, есть одна, которая также заросла кустами. Кроме того, стоит красивая композиция из клумб, но она не покрашена, в ней растет один сорняк. Жильцы нашего дома готовы выйти и помочь, если это будет необходимо. Хочется верить, что в скором времени КЖУП устранит все эти нюансы, а возможно, и установит пару дополнительных качелей. Но пока это только мечты… Подарите детям детство!

Конечно же, «Авангард» поспешил осмотреть указанную площадку. Ну, что тут скажешь… Мне почему-то сразу припомнился один известный советский мультфильм. Волк в нем еще говорил: «Ребенкам чистота нужна, ребенки – они в грязи расти не могут». Лесенка и качели с облупившейся краской, клумбы, заросшие сорняком. А песочница, кстати, весьма неплохая: новая и даже с крышкой. Но это единственный объект, пригодный для игр во дворе.

Мы обратились за комментариями к руководителю коммунальника Николаю Карпечкину.

– Состояние этой площадки действительно неудовлетворительное. К сожалению, все упирается в финансирование. Но мы постараемя максимально облагородить ее в кратчайшие сроки. Работники предприятия выровняют игровые элементы, зашкурят и подготовят их к покраске, уберут сорную растительность, заменят лавочки.

Благоустроим и клумбы. Кроме того, так совпало, что именно на этой площадке РОО «БРСМ» решил провести свою акцию «#раЗАм з бацькамi». Совместно с несколькими семейными парами они собираются навести порядок: покрасить качели, турники и клумбы. Наше предприятие выделит на это краску, – разъяснил Николай Карпечкин.

Когда мы осматривали площадку, Анна Герасимова как раз вышла на прогулку с дочками: Лерой и Лизой. Она, конечно, обрадовалась, что на ее обращение, наконец-то, отреагировали, да еще и так быстро.

– Я и сама с удовольствием приму участие в ремонте площадки, и жильцов дома постараюсь привлечь: расклею объявления, всем знакомым тоже предложу.

P.S. А вот на клумбах, кстати, жильцы могли бы и сами цветочки посадить. Всё ж приятней глазу было бы. Как говорится, не стоит ждать милости от коммунальника…

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Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец