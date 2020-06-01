Дарья Адарченко, воспитатель яслей-сада «Светлячок» г. Буда-Кошелево:

– Мое детство было очень ярким и классным. Каждое лето я проводила в деревне у дедушки и бабушки. Весь день мы с друзьями были на улице и играли в хали-хало, клёка, бадминтон, баскетбол, казаков-разбойников, прятки. Это веселое время навсегда останется в моей памяти.

Валентина Дуденкова, социальный педагог Буда-Кошелевского государственного социально-педагогического центра:

– В 1972 году меня приняли в пионеры. Это событие я помню до сих пор. Мы с одноклассниками очень сильно волновались и переживали, потому что понимали, быть пионером – огромная ответственность. До сих пор с теплотой вспоминаю время, проведенное в пионерской организации.

Сергей Лозко, директор Буда-Кошелевского опытного лесхоза:

– С детства у меня был большой интерес к рыбалке. Самое яркое воспоминание связано именно с этим увлечением. Когда я учился в 7-м классе, мне повезло выловить сома длиной более двух метров. И сейчас я помню свой восторг и радость. А еще помню, с какой гордостью нёс по деревне свой улов.

Сергей Прокопенко, тренер-преподаватель по тяжелой атлетике СДЮШОР «СПАРТА»:

– Сколько себя помню, всегда занимался спортом, был очень активным. И вот как-то мы с друзьями решили научиться делать «солнышко» на турнике. Для меня всё закончилось разбитым носом, так как по неопытности не смог удержаться на спортивном снаряде и упал. Было очень больно. Тот день я очень хорошо запомнил.

Антон Бобылёв, заместитель прокурора Буда-Кошелевского района:

– Когда мне было 12 лет, я вместе с семьей отдыхал в Крыму, в санатории «Белоруссия». Мы очень активно проводили время, много путешествовали. Во время экскурсии на гору Ай-Петри я чуть было не провалился в расщелину. Всему виной детское любопытство. Кто же знал, что снег, к которому я побежал, присыпал глубокую расщелину в горе. Только чудо меня спасло от падения. Будучи ребенком, я не обратил внимания на это событие. Но после понял, насколько серьезными могли быть последствия… Тот день я помню и сегодня.

Виталий Подзерун, начальник ОВД райисполкома:

– Когда я учился в 4-м классе, школьная команда юных инспекторов дорожного движения, членом которой я был, одержала победу на областном этапе соревнований. Нас отправили в пионерский лагерь «Зубрёнок», где проходил республиканский этап. Каждый день был насыщен различными событиями. И хотя наша команда не заняла призового места, все мы остались под большим впечатлением от той поездки.

Жанна Покидько, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних:

– Летние каникулы – самое беззаботное время в жизни! То, как я проводила его с друзьями, с радостью вспоминаю и сейчас: с утра до вечера мы играли в мяч, лапту, сами придумывали новые игры.

Александр Хацулёв, инспектор СПиВО РОЧС:

– Моя страсть – это автомобили. Интерес к ним у меня появился еще в детстве. Помню, как в 12 лет я впервые сел за руль отцовской машины. Это один из самых ярких моментов моего детства.

Оксана Гавриленко, заместитель директора гимназии г. Буда-Кошелево:

– Мое самое яркое воспоминание о детстве – это первая поездка в пионерлагерь «Чёнки». Я очень боялась, но всё-таки решилась и не пожалела. У меня появилось много новых друзей и впечатлений, каждый день мы были заняты чем-то интересным. Смена пролетела очень быстро. С тех пор поездки в пионерские лагеря стали моим любимым занятием.