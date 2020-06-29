Тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан наиболее опасны. Ведь лица, их совершившие, посягают на самое ценное, что есть у человека, – жизнь и здоровье. Их последствия могут быть необратимы.

Как отметил заместитель прокурора района Антон Бобылев, за истекший период 2020 года совершены уже 4 преступления данной категории. Так, 23 июня текущего года вступил в законную силу приговор районного суда в отношении жителя нашего района, которому предъявлялось обвинение в причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт, причиной которого стало оскорбление супруги обвиняемого. В ходе ссоры один из фигурантов дела ударил другого несколько раз по лицу и в область грудной клетки. Как результат: у потерпевшего сломаны ребра, повреждены легкие, образовалась подкожная эмфизема (скопление воздуха в мягких тканях). От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Поскольку обвиняемый полностью признал свою вину, имел положительную характеристику с места работы и не был судим ранее, приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в исправительное учреждение открытого типа. А в связи с тем, что парень попал под амнистию, срок его наказания сокращен на один год. По окончании срока отбытия наказания осужденный будет иметь судимость в течение 5 лет.

Прокуратурой района особое внимание уделяется преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений. Напоминаем: бытовая преступность – преступления, совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми – отцом, матерью, супругом, сестрой или братом. Как правило, каждое пятое из них совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз и зачастую предаются огласке только тогда, когда заканчиваются трагично. Семейным скандалистам удается долго терроризировать семью, члены которой жалеют оступившегося родственника. Именно поэтому малейшее проявление домашнего насилия должно сразу же пресекаться.

Если вы располагаете информацией, что в той или иной семье сложилась неблагополучная ситуация, сообщите об этом в ближайший орган внутренних дел. Если же сами стали жертвой насилия в семье, не ждите трагедии.

Ирина ШУТОВА