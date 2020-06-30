В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС направились для проведения профилактических мероприятий в сельские населенные пункты района.

Данные места были выбраны не случайно. Лето – это время отпусков, каникул и хорошей погоды, поэтому большинство людей уезжают из города в деревни, чтобы поработать на своих дачных участках. Также родители в деревнях оставляют на каникулярный период своих детей, поэтому количество жителей на селе увеличивается вместе с риском возникновения пожаров.

Дабы предупредить возникновение возгораний в сельской местности, работники отдела с помощью сигнально-говорящего устройства служебного автомобиля доводят жителям деревень основные правила пожарной безопасности, напоминают, о требованиях, которые необходимо соблюдать при разведении костров, о недопустимости выжигания сухой растительности, о недопущении пользования кустарными печами, и административной ответственности за несоблюдение данных требований.

Не остались в стороне и вопросы соблюдения правил пожарной безопасности в быту, наличия и работоспособности автономных пожарных извещателей, оставление детей без присмотра. На это также в ходе профилактических мероприятий акцентировали внимание спасатели.