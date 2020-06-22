21 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянскoго лесничества произошло возгорание лесной подстилки.

— В 20.40 пожар локализован, — сообщается на сайте украинской Госслужбы по ЧС. — По состоянию на 7.00 22 июня наблюдалось тление травяного настила, пеньков и древесины. К тушению пожара привлечены 11 человек и три единицы техники. Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Главный лесничий Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Алексей Тишковец пояснил, что возгорание у украинских соседей не повлияло на радиационный фон на территории белорусской зоны отчуждения и отселения — он остался неизменным.

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