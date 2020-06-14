В этом году Петров пост начинается 15 июня и продлится около четырех недель – до 11 июля.

По длительности он каждый год бывает разным, все зависит от даты Пасхи.

Продолжительнейший Петров пост заключает в себе шесть недель, а кратчайший неделю с днем. Установлен он в честь святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения. Потому и называется еще Апостольским.

Петров пост не такой строгий, как Великий. Нужно воздерживаться от мясной и молочной пищи. Зато во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается рыба.

Елена ДОРОШКО