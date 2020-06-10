Сегодня хочется рассказать вам о Галине Дмитриевне Михальцовой. Вот уж, действительно, женщина — ярчайший пример того, что возраст – это всего лишь цифры. Главное — не стареть душой и продолжать вести активный образ жизни. С ней наш разговор о прошлом, настоящем и немного о будущем.

Родилась Галина Дмитриевна в деревне Караси Могилевской области Шкловского района. В сентябре 1946 года. Время было послевоенное, непростое. В семье росло трое детей, и практически не было денег. Поэтому работали все, от мала до велика, как могли. Чтобы хоть как-то прокормиться, плели корзины, делали хомуты. Продавали потом это на рынке и покупали еду, одежду.

— Тот же сахар был редким гостем в нашем доме. Помню, мама купила немножко сахара, чтобы приучить к соске младшую сестренку. Вы не можете себе даже представить, как я мечтала найти его и съесть хотя бы маленький кусочек, — рассказывает женщина.

Галина окончила строительное училище, и даже успела поработать немного в этой отрасли. Кстати, одним из объектов, на котором ей довелось поработать, была СШ№2, ныне гимназия. Именно поэтому наша героиня с особым трепетом говорит о преобразившейся школьной территории: ее радует благоустроенный школьный двор, спортплощадка, на которой взрослые и дети имеют возможность заниматься спортом. Да и сама Галина Дмитриевна регулярно тренируется здесь. Несколько кругов по стадиону ежедневно проходит. Для нее это норма жизни.

На Будакошелевщину Галина Дмитриевна приехала в 1966 году. На работу в сельхозхимию, ныне ОАО «Агрохимуслуги», она пришла в 1968 году на должность кассира, отучившись к тому времени в Гомельском сельскохозяйственном техникуме. Затем стала бухгалтером, а через некоторое время заместителем директора. В общей сложности ее трудовой стаж на предприятии составил более полувека. На заслуженный отдых Галина Михальцова ушла 2 года назад.

— Работа всегда была очень значимой частью моей жизни. Ну, после семьи, конечно. Семья — это самая главная ценность. Так вот, главным в работе для меня всегда был человеческий фактор: люди, которых я безмерно любила и люблю. Мама всегда учила к людям с добром относиться и видеть в них только хорошее. Плохое человек и сам о себе знает, — с улыбкой отмечает Галина Дмитриевна.

Как отмечает Галина Михальцова, за время ее трудовой деятельности на предприятии «выросло» три поколения. Вспоминая свое любимое ОАО, она и сейчас говорит “У нас…”. Это и не удивительно — вся ее жизнь прошла там.

Женщина много лет была секретарем КПСС, когда не стало партии — идеологом. Активная жизненная позиция, организаторские способности, деловитость, решительность и огромная трудоспособность — вот что всегда было присуще Галине Дмитриевне. Под ее началом, к слову, создавалось и районное объединение “Белая Русь”, членом которого она остается и после выхода на пенсию.

Галина Дмитриевна вспоминает, что выход на пенсию дался ей непросто: она привыкла быть в коллективе, работать, общаться. Однако засиживаться дома на диване не для ее энергичной натуры. Женщина продолжает вести активный образ жизни, участвует в политических компаниях, посещает концерты, культурные и спортивные мероприятия. Засиживаться на месте не дает и дача, где всегда найдется работа.

— Прошло почти два года, а такое ощущение, как один день. На пенсии обязательно надо продолжать жить активно. Я не оглядываюсь назад, получаю удовольствие от каждого дня. Лучше, чем сегодня, не будет никогда — вот самая правильная жизненная философия, — отмечает собеседница.

У Галины Михальцовой большая дружная семья, которой она очень гордится. Дети и внуки выросли достойными людьми. В ОАО «Агрохимуслуги» сейчас работают ее сын, зять и внук.

— Вспоминая прожитые годы, одно могу сказать с уверенностью: за последние два десятка лет жить мы стали гораздо лучше. Это лично мое мнение, но думаю, что немалое колличество людей с ним согласится. Я условно разделяю свою жизнь на три этапа: послевоенное время, “талонное”, когда все было по талонам: и мебель, и машины, и продукты, и последние четверть века. Так вот, последние 25 лет — самые комфортные для жизни. Посмотрите вокруг. Везде чисто, красиво, благоустроено. В магазинах всего в достатке. В этом городе хочется жить! Долго!

Наш Буда-Кошелево не узнать. Впрочем, как и страну в целом. Помните, каким был райцентр до проведения «Дожинок» в 2014 году и каким он стал после? И это все после того, как глава государства принял решение каждый год в одном из малых городов проводить «Дожинки». «Дожинки» проходили, а города преображались. Строились дороги, возводились новые социальные объекты.

А сколько по всей Республике построенно спортивных объектов. Это ведь здоровье наших детей и внуков. Сейчас молодежь не идет в бар, а идет на каток или в бассейн. Жаль, конечно, что в Буда-Кошелеве пока нет такого спортивного комплекса, но думаю, он обязательно будет.

А сколько построили нового жилья?! За последние два десятка лет дома вырасли, как грибы после дождя. Здорово, что молодые семьи имеют возможность обзавестись собственным жильем.

Город очень изменился, преобразился. Неизменными остались люди, которые здесь проживают. Такие же добрые, отзывчивые, трудолюбивые. Пусть и дальше у них все будет хорошо.

Таким людям, как моя героиня, с внушительным жизненным опытом, всегда интересно задавать вопросы. Потому что ответы получаешь, на первый взгляд, очень простые, но такие глубокие и верные. Вот и Галина Дмитриевна, на вопрос о том, что же такое счастье, говорит: «Счастье? Для каждого оно свое. Для меня — это общение и постоянное движение. Я всем говорю: я к вашим услугам, живу по прежнему адресу… И никогда не отказываю в помощи.»

Галина Дмитриевна по-прежнему читает много газет, просматривает все политические новости, чтобы не отставать от событий, происходящих в стране и в мире.

— Когда мозги работают, старость отодвигается, — делится собеседница. — Поэтому на месте не сижу, стараюсь быть полезной обществу. Для человека золотого возраста нет врагов хуже уныния и одиночества. Вокруг столько интересного — нужно позволить ему войти в нашу жизнь! — советует она.

Глядя на эту активную жизнерадостную женщину отчетливо понимаешь, что в любом возрасте можно и нужно наслаждаться жизнью, беря от нее все. И поневоле задаешься вопросом: так какой же возраст лучший? Мне кажется тот, который нам еще предстоит. Назад надо оглядываться, только вспоминая что-то хорошее. Вперед смотреть с надеждой. Трудиться, совершенствоваться. И тогда любой возраст станет непреклонным.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ