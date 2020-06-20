Коронавирус проник во все сферы жизни: приучил нас чаще мыть руки, носить маски в людных местах, дистанцироваться, да еще и границы закрыл. Заядлым путешественникам приходится менять свои привычки, и вместо других стран многие из нас наконец-то увидят достопримечательности родного края. Редакция «Авангарда» составила список мест для отдыха на природе из категории must visit, о которых вы могли не знать.

А помогли нам в этом заместитель директора Буда-Кошелевского лесхоза Татьяна Павлюкова и водитель Сергей Сытенков. С ними я исколесила весь район вдоль и поперек. Устала, но получила массу эмоций и впечатлений. Мне показали 9 живописнейших уголков района, где наслаждаться природными красотами можно с комфортом и совершенно бесплатно. Каждое из мест буда-кошелевские лесоводы с любовью обустроили беседками, скамейками, мангалами и даже дровами на случай, если гости забыли их прихватить с собой.

Секреты лесных оврагов

Хотите отдохнуть на лоне природы, а заодно увидеть загадочные лесные овраги, о которых мы писали в одном из номеров «Авангарда»? Значит вам в Чернянское лесничество. Найти это место просто: проезжаешь деревню Ховхло, за Чернянским лесничеством сворачивая вправо в лес. По лесу ехать минут 5-6 – и вы на месте. На площадке рядом с питомником установлены уютные беседки, стационарные мангалы и скамейки.

За голубой глиной на 13-й кордон

Едем на 13-й кордон в Чеботовичском лесничестве. Именно там расположен водоем с целебной голубой глиной. Кстати, и рыбка там водится. Вдоль береговой линии в удалении друг от друга установлены беседки для отдыха и скамейки. А в зоне отдыха можно с размахом отгулять свадьбу человек на 200. Правда, чтобы добраться до места, придется постараться. Не поможет и навигатор. Но, как говорят, кто ищет – тот найдет. А если серьезно, то указателей действительно не хватает. Эту тему с директором лесхоза Сергеем Лозко мы обсудили, и он обещал что-нибудь придумать. А если Сергей Николаевич обещал, то обязательно сделает. Лесоводы, они такие.

Итак, до 13-го кордона путь не близкий: 30 километров до Старой Буды, потом проехать до конца населенного пункта мимо молочно-товарной фермы между полем и лесом и свернуть в лес. По лесу проехать еще метров 500.

Еленецкое озеро

В сосновом бору на берегу озера Еленец (Наспенское лесничество) к услугам отдыхающих большая беседка в форме вигвама, где укрыться от непогоды или палящего солнца может компания из 30-40 человек, 2 больших навеса со столами и скамейками, мангальница. В озере водится рыба, его облюбовали лебеди, и, вообще, место там красивейшее. Попробуем рассказать, как до него доехать: через деревню Еленец, минуя озеро, перед лесом следует свернуть влево и метров 300 ехать по лесной дороге до озера.

Зайчиков дуб

Эта зона отдыха расположена в Наспенском лесничестве. Проезжаем Губичи в направлении Губичского Кордона и на третьем съезде вправо съезжаем в лес. В лесу на всех перекрестках держимся правее и через 500 метров выезжаем на опушку. Расположенное на берегу лесной речушки Черемхи, это место хорошо укрыто от посторонних глаз. Вместительный навес, беседка и мангальница в тени могучих дубов обещают незабываемый отдых. Этот уголок был излюбленным местом Валерия Макаровича Чепикова, лесничего Наспенского лесничества, заслуженного лесовода Республики Беларусь. Очаровал Зайчиков дуб и меня.

Березовый рай

В березовой роще возле агрогородка Дуравичи могут одновременно отдохнуть человек 100-150, а на мангале легко можно зажарить целого кабана. Огромный навес-беседка с п-образным столом, мангальница, отдельно стоящая беседка и скамьи расположены в березовой роще. Место очень светлое и необыкновенно красивое. Добраться до него довольно легко: если ехать со стороны Буда-Кошелева, то на дуравичском перекрестке надо свернуть к лесу, а там все время брать вправо.

При дороге

Еще одно место отдыха в Дуравичском лесничестве и вовсе расположено у самой дороги, между Бродами и Дуравичами. В березовой роще на кромке поля есть навес, большая беседка и два мангала.

В тени липовой аллеи

Одно из преимуществ зоны отдыха в лесном массиве у деревни Селец – близость к райцентру. Но не только это привлекает сюда любителей пикников на лоне природы. Две вместительные беседки, мангал с навесом, столики и скамейки гармонично вписались в местный ландшафт, главной достопримечательностью которого являются тенистые липовые аллеи.

Зона отдыха возле Городища

Недалеко от райцентра лесоводы Викторинского лесничества буквально на днях обновили зону для пикника. Три беседки вместо одной теперь могут вместить порядка 100 человек. Добраться до этого места не составит особого труда. Проезжаем Рудню Викторинскую, поворачиваем на Городище, едем вдоль поля до перекрестка и сворачиваем у леса вправо. Зона отдыха находится как раз на окраине леса у кромки поля.

Был фазанарием – стал местом отдыха

Недалеко от Буда-Кошелева, в километре от Кулешовки, есть отличное место отдыха с беседками, мангалами и внушительной площадкой для палаточного городка. Кстати, летом здесь традиционно проводится летний спортивный лагерь, а раньше на этом месте был фазанарий.

Хорошего всем отдыха!

Ирина ПАЛУБЕЦ

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