Уважаемые читатели, мы продолжаем цикл публикаций под рубрикой «Газета и время». О конкурсах и праздниках, музейных и книжных коллекциях, местах, где стоит побывать, словом, о всем том, чем наполнена культурная жизнь района, – в этом номере.

Культурная визитка района: коротко о главном

Из музыкальных – в школы искусств

Более 500 ребят из райцентра и сельской местности постигают азы музыки, изобразительного искусства и хореографии в Буда-Кошелевской и Уваровичской детских школах искусств. За последние годы филиалы открылись в Коммунаре, Кривске, Узе, Глазовке, Дуравичах. Воспитанники школ демонстрируют свое мастерство не только на областных, но и республиканских и международных конкурсах. Ансамбль народной песни «Танок» и хореографический коллектив «Простор» носят звание «образцовый», ансамбль народных инструментов – «народный» любительский коллектив.

Музей+картинная галерея=историко-культурный центр

Создание в 2018 году историко-культурного центра в районе – долгожданное событие для Будакошелевщины. Еще полтора десятка лет назад собранные музейные экспонаты хранились в приспособленных помещениях. В 2007-м открылась картинная галерея им. Е.Е. Моисеенко: необычное архитектурное сооружение, не имеющее аналогов в республике, а в 2018-м – историко-краеведческий музей. Два здания образуют единое целое. Сегодня в центре хранятся уникальные коллекции живописи учеников Евсея Моисеенко, художников-передвижников, участников пленэров по живописи, богатейший краеведческий материал. Выставки и презентации, творческие вечера и встречи – далеко не полный перечень событий.

Районный дом культуры – центр и генератор творческих идей и проектов

Помимо основной функции – координации работы клубных учреждений всего района, – молодой творческий коллектив Дома культуры в постоянном поиске новых идей и форм. Для этого созданы все необходимые условия. В 2014-м году после капитального ремонта районный Дом культуры распахнул свои двери для посетителей. Современное музыкальное и световое оборудование, зрительный и танцевальный залы – словом, всё, что нужно для творческого полета. Кстати, в 2017-м в ходе рабочей поездки в Гомельскую область учреждение посетил глава государства Александр Лукашенко. Новогодние спектакли театральной студии «Влунес», арт-площадка «Кола часу», православный праздник «Любовью зиждется семья», развлекательные программы для всей семьи на летней площадке уже давно полюбили будакошелевцы.

Это стоит не только увидеть

Речь идет о Чеботовичском центре народного творчества и Гусевицком центре ткачества. Учреждения подобного типа, если хотите, и бренд района, и его визитная карточка. Но в первую очередь, это его душа. Побывав там однажды, непременно хочется вернуться. В Чеботовичах собраны уникальные экспонаты из жизни наших предков: кадки и утюги, горшки и прихватки, детские люльки и рушники и многое другое. В центре вы сможете отведать горячий хлеб прямо из печи, чай на травах, а старинные песни и обряды окунут вас в то далекое время. В Гусевице научат ткать рушники, а в творческой мастерской можно изготовить сувенир из дерева, например, буда-кошелевскую свистульку.



Библиотеки района – хранители нашей истории. Более 300 тысяч книжных изданий находится в их фондах. Но среди них не только книги и периодика, а и богатейший краеведческий материал: летописи населенных пунктов, учреждений и предприятий. Только в литературном уголке районной библиотеки «Паэтычны голас нашых землякоў» собраны уникальные материалы о наших поэтах и писателях. Не случайно в этом году в областном конкурсе «Библиотека, необходимая обществу» в номинации «За поисковую и исследовательскую деятельность» второго места удостоена Губичская сельская библиотека.

В новом здании

За последние два десятка лет многие учреждения культуры приобрели новый облик. Только в рамках государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы в райцентре, Уваровичах, Кривске, Дуравичах, Рогини и ряде других населенных пунктов дома культуры и библиотеки разместились в современных зданиях. В 2014-м наш город стал центром областного праздника тружеников села «Дожинки»: преобразились здания, улицы, дома. Районный Дом культуры, центральная библиотека – в их числе. Совсем скоро переступят порог отремонтированного здания и первые посетители Коммунаровского Дворца культуры, где под одной крышей расположились Дом культуры, библиотека и филиал школы искусств.

Сила коллективного творчества

Народные и образцовые коллективы района, а их 14 и 3 соответственно, сегодня – особый пласт культуры в районе. «Верас», «Калиница», «Синички», «Мілавiца», «Простор» «Чараўнiцы» давно стали узнаваемыми не только на Гомельщине, но и далеко за ее пределами. Творческие коллективы находятся в постоянном поиске и работе над репертуаром, участвуют в мероприятиях различного уровня. Только в этом году предстоит держать экзамен на подтверждение звания хору аграрно-технического колледжа и студии декоративно-прикладного искусства «Чараўнiцы» Уваровичского ЦДТ.

Брендовые мероприятия:

✓ открытый областной конкурс творческой молодежи «Пад белымі крыламі»;

✓ районный конкурс за духовное возрождение «Рождественская звезда»;

✓ пасхальный конкурс «Свет Христова Воскресения»;

✓ районный фольклорный праздник-конкурс «Фестиваль рушников на Будакошелевщине»;

✓ открытый конкурс-праздник «И играла гармонь в День Победы»;

✓ резиденция Деда Мороза.

Наталья ЛОГУНОВА, фото Ирины Палубец