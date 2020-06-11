Гомельчанка перевела почти 12 тыс. евро, чтобы получить «выигрыш» с торговой биржи, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Узнав о поступке женщины, ее сын подал заявление о мошенничестве в милицию.

Как оказалось, четыре года назад женщина начала играть на онлайн-бирже, за что перечислила около 300 евро. Не получив дохода, постепенно охладела к финансовым играм. Недавно ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что биржевая фирма сменила название, но все это время участвовала в торгах на международных рынках. 65-летней гомельчанке также сообщили, что на ее счету накопилось 12,8 тыс. евро. Однако для вывода денег необходимо приобрести инвестиционный портфель за 270 евро. Соизмерив пропорции выигрыша и взноса, женщина перевела указанную сумму по реквизитам иностранного банка.

Вскоре оказалось, что для полного вывода денег необходимо внести комиссионный процент в 580 евро, затем еще 800 евро страхового взноса. «Буквально на следующий день женщине пришло СМС-сообщение, что после удачных торгов ее дивиденды выросли до 32 655 евро. При очередном звонке уточнили, что для получения дохода надо уплатить еще 16,5% подоходного налога, а это почти 5,4 тыс. евро», — рассказали в УВД.

Расстроенная женщина переживала, где взять такую сумму. Звонившие посоветовали продать квартиру или взять кредит, оставив ее под залог, либо занять денег у знакомых. Полученный доход якобы позволит рассчитаться с долгами.

Женщина взяла часть денег в банке, часть одолжила у знакомых. После перевода требуемой суммы у нее потребовали доплатить страховку с возросшей суммы. При проведении последнего из переводов женщине сказали не уходить из банка — сразу же перечислят все дивиденды. «Однако из-за непредвиденной проблемы система не пропустила платеж. Оказалось, что нужно увеличить инвестиционный портфель», — отметили правоохранители.

Расстроенная женщина вернулась домой. Тогда сын случайно увидел платежку в евро, прочитал переписку, вместе с матерью обратился за помощью к правоохранителям.

В УВД напоминают об опасности случайных выигрышей, советуют не переводить какие-либо суммы на счета иностранных банков для получения в интернете дивидендов, наследства богатых родственников и др.

Белта