Профсоюзные «горячие линии» по вопросам незаконного увольнения работников – часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года.

В Федерации профсоюзов Беларуси с 12 июня начала работу «горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работников. Позвонить на нее можно по телефону 373-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

– Обратиться на «горячую линию» может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили увольнением без законных оснований. Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Обратиться за помощью можно и в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ, – рассказала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Марина Лазарь.

С 15 июня такие профсоюзные «горячие» линии заработают во всех регионах страны.

«Горячие линии» в регионах:

Брестское областное объединение профсоюзов – (8-0162) 21-56-43;

Витебское областное объединение профсоюзов – (8-0212) 26-18-89;

Гомельское областное объединение профсоюзов – (8-0232) 32-90-85;

Гродненское областное объединение профсоюзов – (8-0152) 62-44-54;

Минское городское объединение профсоюзов – (8-017) 356-89-37;

Минское областное объединение профсоюзов – (8-017) 323-39-23;

Могилёвское областное объединение профсоюзов – (8-0222) 65-34-95.

Профсоюзные «горячие линии» по вопросам незаконного увольнения работников – часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года.

Напомним, изменения в Трудовой кодекс, инициированные Федерацией профсоюзов Беларуси, касались, в том числе, и вопросов заключения контрактов.

В частности, это продление контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. Так, согласно закону, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт подписывается на срок не менее трех.

Кроме того, в Трудовой кодекс внесена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Она направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.

Соб. инф.

Фото из открытых интернет-источников

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