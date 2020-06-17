Организации и индивидуальные предприниматели в январе — мае 2020 года перевезли 153,7 млн т грузов, или 90,7% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 48,4 млрд тонно-километров, или 91,5% к показателю за январь — май 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта за пять месяцев этого года воспользовались 706,4 млн человек, или 85,5% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 7964,3 млн пассажиро-километров, или 77,7% к уровню января — мая 2019 года.

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