Чем сердце успокоится

Дорогие моему сердцу любители общественных камин-аутов! Пишущие детский лепет типа «Да скроется тьма!», «Баста!!» и «Перемены нужны!!!». Если бы Вабищевич поделился далее, какие именно, и хоть пунктиром обозначил пути и средства, был бы Дядей Ваней. А так – просто. Вань, и как там, в компании с «безликими персонажами и скоморохами», о чем проговорился Леша Шкраба?

Давайте представим, что они – вами! – своего добились. И «ён сышоў». А меценат с филантропом, соответственно, пришел, чтобы сделать нам «экономически эффективно». Я коротенько расскажу, как это будет.

Быстро и неотвратимо МАЗ будет продан КамАЗу. Мозырь и «Нафтан» – «Роснефти», Солигорск – Керимову, «Гомсельмаш» – в Ростов, ПВТ – в Сколково. Это же экономически суперэффективно: живые бабки, да прямо в руки. И так будет в каждом нашем крупном городе. Поскольку вы о жизни знаете из соцсетей, а заводчане этой фигней не балуются, то о продажах-пропажах вы даже и не узнаете.

Что будет с людьми? Пойдут огороды поливать. Потому что конкурента проще купить и похоронить, как Гданьские судоверфи или венгерский «Икарус». Но поскольку тех людей нет в фейсбуке, то и для вас их – нет.

Приготовьтесь: сигареты подорожают раз в десять. Об этом нас ласково попросят поляки с литовцами. А украинцы захотят в аренду Полесье: там еще столько янтаря неразработанного. И эффективно получат. Были уникальные болота, останется изуродованная пустошь, какая разница, если бабки – вот они.

Спустя недолгое время вы изумитесь, как в мелкую пыль будет распилен весь культурный бюджет. Приедет московский князь серебряников и «совершит хищение 2 млн долларов», за что, может быть, и получит «3 года условно». Вам и не снилось, отечественные мастера культуры! Князей серебряниковых в златоглавой достаточно, они распилят все. А вы, провинциалы, покурите в сторонке.

Наблюдая, как экономически эффективно продаются оборудованные санатории и детские лагеря, медицинские центры с иголочки и модернизированные не вами предприятия, повторю: поскольку бизнес шума и интернета не любит, вы об этом узнавать будете по частям и с большим опозданием.

Помните машины, которые нагло парковались около наших казино, прямо на наших проспектах и тротуарах? Понятно же, почему: богатые приехали растрясти бабло к бедным. Так вот, а знаете, когда вы – лично вы – взвоете? Когда одни станут парковаться сразу на ваших газонах – «ачетакова»? А другие залезут в вашу машину, облегчатся там и затушат окурок об игрушку дочки. Догадаетесь, почему они так непременно будут делать? Потому, что у них много денег, а у вас – мало.

Ведь перейти на единую валюту – это же экономически эффективно, почему нет? И поскольку печатать ее будут не у нас, то у «сталічных» ее много, а у вас будет – сколько они дадут. Стряхнув и затушив окурок.

И банки наши, кроме одного, тоже будут скуплены. Объем людских вкладов и накоплений, который там пропадет, я даже представить не берусь. Но какая Центробанку, в запад, разница, сколько банков «санировать» – ну, еще десяток добавится, по их масштабам – мелочь.

Вы заработаете, вы предприимчивые, свободный бизнес вывезет? Разочарую: вы ничего не знаете о рейдерских захватах. Как-то нелюбимое вами государство вас от этого оградило, уберегло, даже не привило. Но есть места, где этой профессии обучены так, как ковбои Дикого Запада стрелять умели. Поэтому год-два на пристрелку – и большинство цехов и фирмочек, тренажерок и мастерских, бань и усадеб в наших райцентрах перейдут в чужие руки.

Останется только пискнуть «матолькапамаги». Милиция? Забудьте. Вместо усердно поливаемых вами ОМОНа и других придут ЧОПы. Не слыхали? А это просто: они за деньги убьют-зарежут, кого скажут. Потому что за деньги. Потому что экономически эффективно. Иначе говоря, ничего личного, просто бизнес, идите на место, растите свою картошку.

Так будет. Ваше желание перемен – оно так же естественно и оригинально, как облегчиться поутру. Все хотят. Но они – те, кто заботливо подготовил интернет-площадки, собрал группы, наладил коммуникации, сделал вас, по сути, отдельным от народа виртуальным обществом, – они хотят сжечь наш дом вместе с прусаками. А вы, честные перед собой и бесстрашные перед ними, подливаете. Жить потом – где собираетесь?

Потом вы будете стонать, как Алексиевич, мол, мы не этого хотели: «Тогда, в 1990-е, многие люди не хотели никакого капитализма… Люди поняли, кого они привели к власти, когда было уже поздно». Знаете, у меня стойкое ощущение, что те, которые совершают публичный камин-аут, они чем угодно думают, только не головой.

Но вот именно сейчас вы ищете приключений, не только на свою. Причем именно приключений, и именно на нее. Вас кружит «движуха», вы накурились «свободы фейсбука», вас прет от собственной смелости, вам грезится, что «вы – вместе». Некоторые, говорят, даже гонорары за свои камин-ауты не стыдятся получить. А что придется за все платить, так это же, пойми, потом…

Похмелье придет – неотвратимо, как утро, вспомните. И подумайте головой. Закрыв для этого рот. Извините, если что не так: накипело.

mukovoz@sb.by

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