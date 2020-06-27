Российские диетологи рассказали, от употребления каких напитков стоит отказаться в летнюю жару.

Дело в том, что ряд напитков в этом случае может причинить организму вред или представлять определенную опасность для здоровья.

Прежде всего, стоит задуматься перед тем, как выпить продукт, в состав которого входит кофеин.

К числу кофеиносодержащих напитков относится непосредственно кофе, различные энергетические напитки, чай и т. д.

Эти напитки вовсе не предназначены для утоления жажды, так как приводят обезвоживанию, при этом организм утрачивает полезные витамины и минералы.

Стоит отказаться от употребления лимонадов и прочих газированных напитков, которые приводят к повышению уровня сахара в крови.

Это опасно для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что в итоге может привести даже к потере сознания.

Нежелательным напитком в летнюю жару называют и пиво.

Причиной тому высокий гликемический индекс и алкоголь.

В комплексе они пагубно сказываются на работе организме при высоких температурах.

Идеальным средством утоления жажды является обычная вода.

Также неплохо справится с задачей кефир или айран, квас натурального брожения или чайный гриб.

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