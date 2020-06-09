Итоги конкурса были подведены буквально в последние дни уходящего учебного года. В этот раз творческое состязание проходило в формате видеозаписи. Нужно было сыграть так, чтобы даже на расстоянии убедить компетентное жюри в своем профессионализме. Подготовка к конкурсу тоже проходила необычно: Егор занимался с преподавателем в формате онлайн.

Не случайно признание мастерства юного гитариста на областном уровне совпало с окончанием детской школы искусств. Эта победа – результат упорного труда. Еще 7 лет назад преподаватели заметили у Егора музыкальные способности. Но к таланту нужно добавить ещё и огромное трудолюбие юноши. Он – участник всех школьных мероприятий, выездных концертов, неоднократно представлял школу на областных конкурсах. В составе ансамбля гитаристов Егор исполнял главную партию. А рядом всегда была педагог Виктория Урсуляк.

Будет ли Егор заниматься дальше игрой на гитаре профессионально – покажет время. Но то, что он приобрел за годы учебы, навсегда останется с ним.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото из архива редакции