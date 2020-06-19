Дожди, грозы и до 32 градусов жары ожидается в Беларуси 20 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Днем при грозах местами прогнозируются град и сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер восточный 4-9 м/с, днем порывами до 14 м/с, при грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем будет от 26 до 32 градусов выше нуля.