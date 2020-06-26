Сегодня наша героиня работает помощником лесничего, разводит цветы и души не чает в детях, подаривших ей трех замечательных внучек. А когда-то жила в столице, была чемпионкой Советского Союза по пулевой стрельбе и мечтала стать программистом.

Елена Викторовна родилась в семье комсомольцев-целинников. Родители познакомились в Казахстане, куда мать Елены, уроженка села Яченка Узденского района Минской области, приехала по комсомольской путевке. Молодую девчушку, только окончившую училище, поставили заведующей швейным цехом. Отец, потомок донских казаков, в то время работал комбайнером. Молодые люди влюбились с первого взгляда, поженились. «Я могла родиться в Казахстане, – вспоминает Елена, – но ближе к родам мама решила вернуться домой, в родную Беларусь. Появилась я на свет в Яченке, а спустя несколько месяцев наша семья переехала в Минск. Там я провела все детство и юность, окончила школу, поступила в институт, там и сегодня живут мои самые родные люди: родители, сестра, сын с невесткой и внучка. Всё зовут в столицу, а я свой Смычек ни на что уже не променяю. Рядом любимая работа, дочка и две внучки, друзья, дом, цветы…»

К слову, Елена и подумать не могла, что покинет когда-нибудь столицу и станет лесоводом – она видела себя исключительно программистом. «Я всегда мечтала работать с электронной вычислительной техникой, – признается женщина. – Я обожала математику, любила поломать голову над задачками. Но так сложилось, что на третьем курсе радиотехнического института вышла замуж и ушла в академический отпуск. Заочного отделения в радиотехническом не было, зато было в технологическом. Постигала азы лесного хозяйства заочно, параллельно воспитывая дочурку. Муж к тому времени по распределению был направлен в Копаткевичский лесхоз Петриковского района лесничим. Я оставила столицу и поехала за супругом. Всему пришлось учиться: и с печью управляться, и с домашним хозяйством, и с огородом. Спустя 4 года мы переехали в Смычек. Отсчёт моей трудовой деятельности в роли помощника лесничего идет с 6 августа 2002 года. До этого я успела поработать и бухгалтером, и нормировщиком, и даже учителем начальных классов в Смычковской школе».

Сегодня Елена даже не представляет, что могла бы пойти по какой-то другой дорожке… А ведь она – мастер спорта по пулевой стрельбе из винтовки, чемпионка Советского Союза – могла сделать карьеру в большом спорте. «Спортом я увлеклась в 8-м классе, – вспоминает Елена. – В школе был тир. Помню, пришел в класс тренер мальчишек агитировать. А я говорю: а девочкам, что, нельзя? С тех пор я в тире прописалась, объездила в составе сборной всю страну. Именно спорт научил меня не бояться ставить перед собой любые цели и добиваться их. Я по жизни так иду. Если поставила цель – сделаю все от меня зависящее», – рассказывает женщина.

Многочисленная документация, лес, отводы – всё это входит в функции помощника лесничего. Казалось бы, работа совсем не женская, а для сильного, выносливого мужчины. Возможно, оно и так, но никогда не пожалела Елена Клокоцкая, что в свое время пришла в лесную отрасль. И за 18 лет стала настоящим профессионалом, первоклас-сным специалистом. За эти годы ее работа отмечалась грамотами, благодарностями, а в прошлом году, в рамках празднования Дня работников леса, Елена Викторовна была награждена Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь за большой вклад в реализацию социального и экономического развития Республики Беларусь.

Кстати, сегодня Елена Викторовна празднует юбилей. Мы желаем ей здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов!

Ирина ПАЛУБЕЦ