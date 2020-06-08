Не зря говорят, что лицо хозяина – его подворье. Проезжая по населенным пунктам района, на душе становится приятно, когда видишь ухоженные усадьбы. А если хозяева еще и клумбы с цветами разбили, и малые архитектурные формы установили, и другие элементы благоустройства, то их подворье уж точно не останется незамеченным.

В этот раз мы побывали в гостях у Елены Пимаховой из Уварович и убедились, что создавать красоту своими руками очень просто, надо лишь желание и чуточку фантазии.

Проезжая по улице Базарной горпоселка, в глаза бросается большой белый дом, утопающий в яркой зелени. Особый колорит ему придают декоративные туи и клумбы, сделанные из старых покрышек, а также комфортные деревянные скамейки, стойка с цветами и обилие роз в палисаднике. Мой взгляд останавливается на необычной клумбе с пестрыми петуньями, в центре которой находится буслянка с двумя величественными птицами. На площадке возле дома нашлось место и другим обитателям белорусской фауны: маме-утке с маленькими утятами, грациозной цапле и забавному ежику. Сразу видно, фантазии и трудолюбия хозяевам не занимать, ведь во всем, к чему они приложили свои руки, видна индивидуальность и чувство красоты.

А если вы думаете, что благоустройству подверглась только территория с внешней стороны дома Пимаховых, то глубоко ошибаетесь. Во дворе, в отличие от улицы, в большей степени похозяйничал глава семейства Сергей Федорович.

– Нам нравится создавать уют не только внутри дома, но и за его стенами. Живя в сельской местности, в теплое время года большую часть времени проводим на приусадебном участке, где работаем и отдыхаем, – рассказывает Елена Анатольевна. – Поэтому и постарались, чтобы всё здесь было максимально адаптировано под эти цели. Зона ответственности супруга – домашняя живность, для которой он построил сараи и вольеры. Куры, утки, поросята и кролики живут в своих обустроенных домиках, что позволяет поддерживать чистоту и порядок на дворовой территории. А еще у нас нашлось место для пчел. У меня супруг – настоящий мастер. Своими руками он собрал трактор, на котором обрабатывает приусадебный участок. Сделал беседку, мангал, качели, фонтан, скамейки у дома, поставил забор. Он постоянно что-то мастерит. Так что в этом плане мне очень крупно повезло. Не приходится, как сетуют другие женщины, указывать, где и как вбить гвоздь (шутит). А я с большим удовольствием занимаюсь огородом и выращиванием цветов. Моя слабость – розы. Их у меня больше 35 кустов, а еще лилии, ирисы, петуньи. В доме растут орхидеи, которые дарит супруг. Мне нравится экспериментировать. Ежегодно высаживаю что-то новенькое. Совсем скоро будем пробовать ранний картофель, который уже вовсю цветет в теплице. А когда потеплеет, территория приусадебного участка еще больше преобразится: расцветут цветы, на грядках появятся овощи, зажурчит фонтан, установим большой надувной бассейн и будем отдыхать после рабочего дня в уютной беседке, как это бывало не раз.

К слову, Пимаховы – личности разносторонние. Так как глава семейства по образованию инженер-конструктор сельскохозяйственных машин, у него собралась солидная коллекция тракторов в миниатюре. А Елена Анатольевна – настоящая мастерица и рукодельница. Видели бы вы, какие поделки она делает из бисера, льна, мешковины и ленточек! Так что их интересы одним благоустройством не ограничиваются.

А знаете, на что я еще обратила внимание, подъезжая к дому Пимаховых? Как хозяйка мастерски управляется газонокосилкой.

– Мне всегда нравилась маленькая и аккуратно скошенная трава. И когда супруг спросил, о каком подарке я мечтаю к 8 Марта, ответила, не раздумывая, – о косилке. Как видите, мечты сбываются. Теперь я могу без сторонней помощи управляться с быстрорастущей травой. Выкатила, завела и, как говорится, поехала, – поделилась Елена Анатольевна.

На достигнутом чета Пимаховых останавливаться не собирается. Совсем скоро они приступят к обновлению внешнего вида забора и ворот, идеи по благоустройству также есть. Так что скоро у нас появится очередной повод наведаться к ним в гости.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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