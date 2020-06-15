Целых три месяца без уроков и домашних заданий. Летние каникулы – это для ребят, прежде всего, хорошая возможность окрепнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Большинство родителей самостоятельно решают вопрос занятости своих детей в этот период. А что делать тем, кому негде оставить ребенка в рабочее время? На этот вопрос нам поможет ответить заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Жанна Покидько.

— Отдел образования и отдел идеологической работы, спорта и туризма райисполкома организовали летний досуг школьников на сельских территориях и в райцентре таким образом, чтобы в нем неотъемлемо сочетались и оздоровление, и трудовая занятость, и культурно-просветительская работа. Лагеря дневного пребывания, оздоровительные площадки, волонтерская деятельность, спортивные и культурные мероприятия, трудоустройство — это только часть того, что предлагается сейчас юным жителям Будакошелевщины. Каникулы должны пройти с пользой и без неприятностей.

Так, в июне для ребят организовали 4-х часовые игровые и спортивные площадки, в июле-августе на базе 23 учреждений образования района будут работать летние оздоровительные лагеря дневного пребывания. В сельской местности, где нет школ, у детей будет возможность посещать такие площадки на базе сельских домов культуры. Что немаловажно, посетить оздоровительные лагеря и игровые площадки смогут все желающие маленькие жители района не зависимо от места их регистрации. То есть, если к бабушке в деревню приехали на лето внуки, они запросто могут прийти и разнообразить свой досуг в компании с другими ребятишками. Тем более, что для них будут работать кружки, проводиться праздники, разнообразные интеллектуальные игры и викторины, спортивно-развлекательные мероприятия, экскурсии, конкурсы. Скучать детишкам точно не придется.

В городском сквере рядом с Домом культуры еженедельно по субботам с 18.00 до 20.00 работает открытая молодежная площадка «Творческий микс». Ребят ждут концертные, танцевально-развлекательные и спортивные мероприятия, а еще различные квесты и конкурсы.

Библиотечная сеть района также не оставила без внимания своих юных читателей. Для них в рамках ежегодной программы «Ключ от лета» работники организуют спортивно-развлекательные мероприятия, экскурсии, конкурсы, в том числе рисунков на асфальте. Дети смогут посетить читальные залы под открытым небом, библиокафе, поучаствовать в фотосессиях. Ряд мероприятий будет проводиться совместно с учреждениями культуры и образования. Самых активных читателей отметят на закрытии программы «Ключ от лета».

Не останется без внимания и трудовая занятость. В рамках работы лагерей труда и отдыха дети будут заниматься благоустройством территорий, пошивом постельного белья, театральных костюмов, ремонтом книг, сбором урожая ягод и овощей, изготовлением поддонов. За выполненные виды работ ребята смогут получить заработную плату.

Многие учащиеся будут заняты в трудовых отрядах и бригадах, организованных при сельхозпредприятиях.

Районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» в летний период планирует организовать трудоустройство 80 несовершеннолетних, а также индивидуально трудоустроить более 15 человек. Как показывает практика предыдущих лет — это хорошая возможность для ребят заработать на карманные расходы.

Особое внимание при выборе формы и содержания летней занятости всегда уделяется детям, состоящим на различных видах профилактического учета, а также признанным находящимися в социально опасном положении. Так, за летний период планируется оздоровить 97 детей из малообеспеченных семей, 13, находящихся в социально опасном положении, 80 из многодетных семей, 40 проживающих в опекунских и приемных семьях, 9 детей-инвалидов и 16 ребят, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.

Все запланированные мероприятия будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением мер, продиктованных сложившейся эпидситуацией: социального дистанцирования, применения средств индивидуальной защиты.

— Всем субъектам профилактики района хочется выразить благодарность за организацию досуга ребятишек в такой непростой период. А родителям напомнить: не оставляйте своих детей без присмотра. В первую очередь должны знать, где находиться и чем занимается их ребенок, его родители. Ведь не вся полнота ответственности за детей возлагается на службы, задействованные в организации летней занятости. Помните, что от нашей совместной работы зависят жизнь и здоровье детей, их безопасность в летний период. Давайте сделаем так, чтобы это лето стало по-настоящему счастливым для ваших детей. Они — наше будущее, и мы за них в ответе,- рассказала Жанна Покидько.

Что ж, похоже, этим летом детворе все же будет, где отдохнуть и проявить себя.

Ирина ШУТОВА