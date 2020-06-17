Жара и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами прогнозируются сильные ливни, град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер будет восточный, юго-восточный ночью 1-6 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами ожидается шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем — плюс 24-29, по северо-восточной части — 30-31 градус выше нуля.