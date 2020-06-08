Жаркая погода будет в Беларуси до конца недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Резкое повышение температуры в страну принесли южные ветры. Сейчас ночные температуры выше, чем в середине дня в начале прошлой недели. Так, минувшей ночью минимальная температура по стране была плюс 12-18 градусов. Для сравнения, 1 и 2 июня в разгар дня было всего 10-17 градусов тепла. В течение этой рабочей недели ожидается преобладание юго-восточного ветра, который принесет Беларусь еще более теплый воздух с Кавказа и западного побережья Черного моря. Во всей Европе именно здесь сейчас наблюдается очаг самых высоких температур. Поэтому на большей части территории Беларуси установится жаркая погода», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 9 июня, на погодных условиях на западне страны скажется влияние атмосферного фронта, который сместится с соседней Польши. Поэтому в этой части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. В восточных регионах обойдется без осадков. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, днем будет 26-32 градуса тепла, по западу Брестской и Гродненской областей, где ожидается много облаков, — 23-25 градусов выше нуля.

В среду, 10 июня, ожидается переменная облачность, в западных районах будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогнозируются грозы. Ветер будет неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днем — от плюс 24 по северо-западу до 32 градусов тепла по юго-востоку.

В четверг, 11 июня, будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет плюс 15-21 градус, днем — от 27 до 33 градусов тепла. Кстати, такой температурный фон на 4-9 градусов будет превышать климатическую норму.

В пятницу, 12 июня, местами по стране пройдут короткие летние дожди, прогремят грозы. Ветер будет восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов выше нуля, днем — плюс 26-33 градуса.

«В предстоящие выходные холодный атмосферный фронт, который держит путь на центральную Россию, заденет и север Беларуси, поэтому здесь станет свежее, а по югу страны еще задержится 30-градусная жара», — отметили в Белгидромете.