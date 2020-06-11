До 34 градусов жары и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 12 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 тепла, днем — 28-34 выше нуля, по северу — плюс 24-27.