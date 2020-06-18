В рамках проекта 80+ мы встретились и побеседовали с жительницей д. Бервёновка Чеботовичского сельсовета Анной Суворовой.

Вы замечали? Когда находишься рядом с нашими деревенскими женщинами, в душе возникает ощущение какой-то нежности, искренности и чистоты. «Виноваты» ли в этом их добрые глаза, или их мягкость, или их тихий, размеренный разговор? А может натруженные руки? Скромный платочек – неизменный атрибут?

Посидишь с такими, поговоришь – и словно с бабулей своей свиделся. Маленькая, легкая, словно невесомая, Анна Ильинична, как и все ее ровесницы, видела ужасы войны, немецкой оккупации, голод и разруху послевоенного времени, всю жизнь работала, не зная лени, вырастила с мужем троих сыновей, дождалась внуков и правнуков. В городе по молодости редко приходилось бывать, да и сейчас разве что по болезни. «А как же? – говорит. – По молодости работа, домашнее хозяйство не отпускало. А теперь мне и подавно там делать нечего. Только в больницу езжу. Все, что нужно, у меня есть. Одного жаль: 5 лет назад один за одним ушли из жизни любимый муж и сын. Это моя боль. Одиноко, тоскливо без родных людей. Мы с Владимиром Денисовичем душа в душу жили».

Так и идет она по земле, не замяв травы, не сделав никому худого. Единственное, о чем жалеет, так это о том, что с матерью мало времени проводила, хоть и жила та в соседней деревне.

– Всё некогда было. Забегу, парой слов обмолвлюсь. По хозяйству помогу. Вещи заберу перестирать и домой скорей. Дома – дети, муж, хозяйство большое. Работа. Свекровь досматривать надо было. А теперь сожалею лишь о маме. И всем говорю: родных не вернуть, поэтому любите их, говорите с ними, пока они рядом. 18 июня мне исполнится уже 83. За ежедневной суетой не замечаешь, как быстро проходит жизнь. А потом становится слишком поздно. Поздно и больно. Но кто ж нас, стариков, будет слушать? Каждый живет своим умом, – рассказывает Анна Ильинична. – Родилась я в далеком 37-м году в д. Ховхло. У матери с отцом нас было семеро. Я хорошо помню, как в деревню пришли немцы. Как бомбили деревню, как мы прятались по лесам, убегая от фашистов. Помню страх и ужас в глазах матери. Я никогда не забуду, как горели дома, как гибли односельчане. Нам повезло: дом наш сгорел полностью, но все родные остались живы. После войны тоже было очень тяжело, но, поверьте, лучше мира ничего нет.

Муж всю жизнь проработал трактористом. Младший сын тоже пошел по его стопам – работает трактористом в лесхозе. Еще один сын живет в Уваровичах. Я на ферме трудилась с юности. После окончания Ховхлянской семилетки мать отправляла меня учиться дальше в Чеботовичи, но я не пошла: решила помогать родителям и устроилась на ферму за телятами досматривать, потом до пенсии работала доярочкой. Познакомились мы с будущим супругом на танцах в Ховхло. Любила я танцевать и петь любила. Всему свое время. В 63-м построили в Бервёновке дом. С тех пор так я здесь и живу. Из домашнего хозяйства – коты да собаки. А раньше с хозяином по две коровы держали, свиньи были, кони, овцы, куры. Сейчас сил уж нет. Вот дети с внуками этой весной приехали, огород весь обработали, меня и на пушечный выстрел не подпустили. Всё теперь сами делают. А я потихоньку управляюсь по дому, грядочки пропалываю. Трижды в неделю соцработник заглядывает, Катя Быковская. Она с Ховхло на велосипеде приедет, поможет чего, мы поговорим с ней. Скучно одной, что и говорить. Но я не унываю. Вяжу зимой. Раньше, когда держали овец, пряла пряжу и вязала носки и рукавицы. Вышивать любила. Кино смотрю. Летом, конечно, веселее. Вот подругу с города дождусь. Мы с ней в лес любим ходить. Места у нас тут красивые, грибные да ягодные. Говорите, почему к детям не перебираюсь? А зачем? Пока сама на своих ногах хожу, буду в своем доме.

Готовы мы так жить? Сможем ли? Захотим? Навряд ли. Да и время сейчас другое. Оно не требует от нас таких жертв. Живем, как у Бога за пазухой. Не успеваем толком проголодаться, чтобы ощутить удовольствие от пищи. Не знаем, чем себя и побаловать к праздничному столу. Как мы поначалу растерялись, столкнувшись с COVID-19. По сути, это первое серьезное испытание за несколько десятков лет, с которым нам пришлось столкнуться. А как больно оно ударило по многим из нас. Потому что мы расслабились. Забыли, что главное – здоровье, жизнь. Больше, по сути, ничего не нужно. Живи и наслаждайся, трудись по совести, расти детей, помогай ближнему. Что еще нужно?

Ирина ПАЛУБЕЦ

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