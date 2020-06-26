Житель Солигорска из ревности к бывшей возлюбленной поджег автомобиль и мотоцикл, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел утром 22 июня в одном из частных дворов Солигорска. Местный житель, обнаружив возгорание, вызвал пожарных и принялся устранять его с помощью огнетушителя. Мотоцикл удалось потушить самостоятельно, а остатки машины спасли бойцы МЧС.

Выяснилось, что 45-летний хозяин участка за полчаса до происшествия уехал на работу, дома никого не было. Сгоревший транспорт был припаркован около постройки. На месте спасатели обнаружили следы поджога и вызвали правоохранителей. «Такие преступления совершают, как правило, из-за глубокой личной неприязни, — рассказали в уголовном розыске Солигорского РОВД. — Потерпевший предположил, что к преступлению мог быть причастен 40-летний местный житель, бывший поклонник его жены. Несколько лет назад мужчина за ней ухаживал, но в итоге был отвергнут и тяжело переживал разрыв».

Оперативники установили заправку, где фигурант покупал топливо, и таксиста, который его подвозил. Версия подтвердилась, подозреваемого задержали. Он во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.

Белта