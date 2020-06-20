Они самоотверженно охраняют самые большие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье.

Сегодня мы расскажем о тех, для кого выбранная профессия стала делом жизни. Попав когда-то по распределению на первое место работы, они остались на Будакошелевщине на всю жизнь. Здесь выросли профессионально. А в нынешних трудных условиях уверенность в верности когда-то сделанного выбора

только укрепилась.

Работа на скорой дала мне очень многое

Глядя на эту миловидную улыбающуюся женщину, трудно поверить, что почти 18 лет Надежда Князева отработала фельдшером выездной бригады на станции скорой помощи. Уроженка Калинковичского района, в 1996 году она закончила Мозырское медучилище. Первым рабочим местом стала станция скорой помощи райбольницы. В 2015-м Надежда Михайловна перешла в райполиклинику помощником врача общей практики. Участок №1 – большое и хлопотное хозяйство. Более полутора тысячи взрослого населения закреплено за ним. Диспансеризация, лечение, наблюдение пациентов с хронической патологией, выписка рецептов и многое-многое другое – вот неполный перечень обязанностей, который ежедневно выполняют доктор и его помощник. За смену на прием приходят порядка 40 человек.

– Работа на скорой дала мне очень многое. Собранность, умение «держать себя в кулаке», – делится с нами Надежда Михайловна. – Эти железные качества помогают мне и сейчас. В условиях пандемии коронавируса я работаю с контактами первого уровня. Это очень сложно и ответственно. Информационная работа с пациентами, забор анализов, их учет. Ситуации бывают разные, впрочем, как и реакция людей. С каждым нужно побеседовать, разъяснить, поддержать. Сначала было тяжело, а сейчас все трудности воспринимаются как должное. Моя семья – муж и сын – моя опора. Что хочу пожелать коллегам, пациентам? Прежде всего, здоровья, морального и психологического спокойствия.

Первый крик новорожденного – символ материнского счастья

О старшей медицинской сестре гинекологического отделения райбольницы Ирине Косарь коллеги и пациенты всегда отзываются с огромным уважением. Настоящий профессионал. Много лет назад молоденькая девчонка из Витебской области решила стать акушеркой и упорно следовала своей мечте. Поступала в столичное медицинское училище, так как только там на тот момент было акушерское отделение. По направлению попала в Буда-Кошелево. С 1 апреля 1986 года работала медсестрой в роддоме, с октября того же года – акушеркой. Спустя десять лет Ирина Николаевна занимала уже должность старшей акушерки роддома.

– Сразу жалела, что судьба забросила далеко от дома. Но меня всегда держала профессия. Никогда не перестану ее любить, – с улыбкой отмечает Ирина Николаевна.

– Чувство, когда слышишь первый крик ребенка, видишь счастье в глазах мамочек, не передать словами. Ситуации бывают разные: порой приходится понервничать, попереживать. Но радость появления маленького человечка преобладает над всеми другими чувствами. Очень хорошо помню свою первую мамочку-роженицу. У жительницы Губич родилась девочка весом 4100 г, потом она рожала у меня и сына.

В свое время мне посчастливилось работать под началом замечательного доктора Валентины Куницкой. Многому у нее научилась. Сегодня уже у меня в подчинении небольшой женский коллектив. Хочу отметить, что в коллективе должны быть сплоченность и доверие. У нас так и есть. Особенно это чувствуется в нынешних непривычных условиях. Дело в том, что с 8 апреля наше отделение перепрофилировано под ковид-пневмонии. Сперва была не то что паника, а некая напряженность. Сейчас и этого нет – спокойно делаем свое дело. Сегодня мы все боремся с COVID-19. Уверена, мы победим.

Своих коллег поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения, понимания, уважения и, конечно, легких пациентов.

Для нас главное – выслушать, поддержать, помочь

Сергей Головнёв – врач-невролог районной поликлиники. Родился и вырос в областном центре. В 10-м классе решил стать медиком и начал усиленно готовиться к поступлению. Успешно сдал вступительные испытания в Белорусский государственный медицинский университет. Студенческие годы пролетели незаметно. Три года назад молодой доктор по распределению приехал в наш город, да не один: его супруга тоже врач, психиатр. Рабочие кабинеты Головневых находятся буквально через стенку.

– Не могу сказать точно, почему решил стать доктором, да и в семье медиков нет, – рассуждает Сергей Сергеевич. – Наверное, это судьба. Интернатура в гомельском госпитале в отделении неврологии стала огромным испытанием на прочность и верность профессии: сначала санитар в приемном покое, потом медбрат. Словом, прошел всю карьерную лестницу. Почему невролог? Так распределили, и эта специализация на сегодняшний день оказалась делом жизни. Неврология, как и психиатрия, – очень интересная специальность. Все, что связано с мозгом, – неизведанный пласт в науке. На практике приходится сталкиваться с различными случаями: от обычных болей в спине вплоть до инсульта. К сожалению, многие болезни сегодня молодеют. А заболевания, связанные с головным мозгом, часто неизлечимы. И здесь главное – поддерживающая терапия. Достичь ремиссии – огромный плюс для доктора и пациента. А если удалось установить «откат» хоть на пару шагов назад – двойная победа. То, что я вижу конкретный результат, не дает мне выгорать в профессии.

С осени прошлого года я еще и врач-эксперт. Это новое направление в медицине, которое позволяет оценить качество оказания медицинской помощи конкретным доктором конкретному пациенту. Моя работа – поднять всю документацию, пообщаться с пациентом и с доктором. На основании бесед и объективных данных вынести свое решение.

Работа с пациентами – особый мир взаимоотношений. К каждому нужно найти подход. В этом и сложность нашей работы. Ведь какое бы лечение мы не назначили, без обоюдного желания и стремления хорошего результата не достичь.

В этот сложный для всех период желаю коллегам и пациентам крепкого здоровья, удачи, успехов и счастья.

Кто, как не мы?! Надо просто работать

Эти слова из уст заведующего Уваровичской участковой больницей Станислава Крылатова, уверены, можно отнести ко всем медработникам Буда-Кошелевского района –врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам.

Молодому руководителю приходится принимать сложные управленческие решения, ведь, по сути, Уваровичская больница выполняет сегодня роль районной. Перестроиться пришлось основательно: уваровичские медики выполняют все хирургические манипуляции, делают переливания крови, лечат инсульты и инфаркты – словом, все то, что не требует реанимационного наблюдения.

Целеустремленности у Станислава Крылатова не занимать. Стать медиком мечтал с детства. Успешное окончание Уваровичской школы, учеба в Гомельском медицинском ВУЗе, интернатура в Буда-Кошелевской ЦРБ, 8 лет лечебной практики. В должности руководителя – с августа прошлого года.

– Главное для врача – отношение к людям, – рассказывает Станислав Евгеньевич. – Всегда нужно ставить себя на место того человека, который обратился, и максимально пытаться ему помочь. Я все так же продолжаю вести приемы. В день обращаются по 10-20 человек. Сейчас уже знаю болезни, возможные осложнения многих своих пациентов. Хватает 3-10 минут, чтобы разобраться с каждым: где-то не обойтись без медикаментозного лечения, а где-то и доброго слова достаточно. Как мы работаем в условиях пандемии? Как и прежде выполняем свой профессиональный долг, – подытожил Станислав Крылатов.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец