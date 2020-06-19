Кормозаготовительная кампания на Будакошелевщине набирает обороты. Все хозяйства района активно включились в эту стратегически важную работу.

На полях КСУП «Губичи» не стихает шум сельхозтехники. Работают кормоуборочные комбайны и косилки. Чтобы корм был качественным, его оборачивают граблями и складывают в большие прокосы, что положительным образом отражается на производительности комбайнов. Аграрии с большой ответственностью подходят к решению поставленной задачи, ведь будущие результаты в животноводстве закладываются уже сегодня.

Механизатор Владимир Костунов в сельском хозяйстве не новичок. За его плечами 14 лет работы в отрасли. Каждый его рабочий день буквально расписан по минутам, поэтому застаем мужчину прямо в поле.

– У нас горячая пора, так что прохлаждаться некогда. Начинаем работать с раннего утра и трудимся до позднего вечера, чтобы не упустить погожие деньки и возможность пополнить кормовые закрома, – делится механизатор. – Вторую кормозаготовительную кампанию работаю на пресс-подборщике рулонном с обмотчиком KRONE Comprima CF 155 XC. Техника хорошая и надежная, еще ни разу не подводила. Сейчас заготавливаю сенаж, чтобы крупнорогатый скот круглый год был с сочными кормами. Стараюсь работать с полной самоотдачей, ведь понимаю, какая ответственность на мне лежит.

На сегодняшний день в хозяйстве заготовлено 42 тонны сена и 105 тонн сенажа.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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