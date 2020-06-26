Складские запасы гречихи в организациях хлебопродуктов на 1 июня 2020 года составили 3 тыс. т, гречневой крупы — 700 т, что позволяет в сложившейся ситуации обеспечить потребности внутреннего рынка до нового урожая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В текущем году для обеспечения потребности внутреннего рынка Беларуси гречневой крупой отечественного производства в полном объеме в сельхозорганизациях более чем в два раза увеличены посевные площади гречихи — до 26,3 тыс. га (в 2019 году было 11,8 тыс. га). В Брестской области они составили 4,5 тыс. га, Витебской — 0,4 тыс. га, Гомельской — 6,5 тыс. га, Гродненской — 4,6 тыс. га, Минской — 5,4 тыс. га, Могилевской — 4,9 тыс. га. Планируется получить около 30 тыс. т гречихи в бункерном весе, или 20 тыс. т готовой крупы.

Переработкой гречихи и производством крупы занимаются два предприятия страны — филиал «Гомельский КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт» и ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». За пять месяцев предприятия произвели 4 тыс. т гречневой крупы, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время рабочей поездки посетил Гомельский комбинат хлебопродуктов, где провел встречу с трудовым коллективом и обсудил перспективы развития предприятия. Он ознакомился с техническим оснащением комбината, планами по расширению производства и выпускаемой продукцией.

Филиал «Гомельский КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт» производит быстроразваривающуюся крупу высшего, первого, второго, третьего сортов и продел, а также непропаренную зеленую крупу для любителей здорового питания.

Белта