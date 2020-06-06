Наверное, во многих городских квартирах просторные подоконники украшены декоративными растениями. Каждая хозяйка заботливо ухаживает за своими зелеными «питомцами», регулярно их поливает и по необходимости подкармливает. Но особенно печально ей становится тогда, когда цветы начинают на глазах чахнуть и увядать.

Существует множество причин этому: потеря декоративных качеств, наличие гнили в корневой системе и последующая гибель растения. Но самой распространенной причиной является поражение цветов опасными микроорганизмами и распространение вредителей.

Сейчас в магазинах продают различные химические инсектициды и фунгициды, но их применение представляет вред как для всех живых организмов и культурных насаждений. Многие хозяйки уже отказались от использования синтетических препаратов с агрессивным составом и уверенно применяют старый-добрый способ защиты при помощи простого чеснока.

Он обладает особыми летучими соединениями, которые оказывают губительное воздействие на болезнетворных возбудителей и насекомых. Чеснок имеет противогрибковые и ряд других полезных обеззараживающих свойств. В цветоводстве его давно довольно активно используют.

Из чесночных зубчиков изготавливают специальные вытяжки, которые не несут никакого вреда для здоровья людей и домашних любимцев, к ним «не привыкают» паразиты и инфекционные агенты. Благодаря особенным свойствам чеснока выделяется аллицин, оказывающий бактерицидное и фунгицидное воздействие. В конечном счете, грунт «подтравливается» и очищается от вредных микроорганизмов.

В процессе приготовления биологически эффективных средств используют все части растения: шелуху и стрелочки, мякоть зубчиков, ботву. Чеснок может применяться в цветоводстве как непосредственно в свежем, так и в засушенном виде.

Овощ полезен еще тем, что в нем содержится огромное число минералов, эфирных масел, антиоксидантов, натуральных кислот, легко усваиваемые растением.

Чтобы защитить цветы, достаточно будет взять одну чесночную луковичку. Ее следует нарезать на части и закопать в землю. Чтобы зубчик чеснока не начал вызывать плесень, грибок и распространять неблагоприятную микрофлору в грунте и не сгнил, спустя некоторое время его удаляют.

Таким образом, многие цветоводы подсаживают чеснок к комнатному растению. Однако такой метод применяют больше в профилактических целях.

Из зубков чеснока производят мощный концентрат. Для этого берут неочищенный овощ и измельчают в соотношении 220 г ингредиентов на 0,5 л воды. Полученной смеси дают настояться в закрытой емкости и ставят в удаленное от прямых солнечных лучей место на 5 дней.

Жидкость фильтруют и переливают в бутыль из темного стекла. Настой можно хранить закрытым в прохладном месте до 5 месяцев.

Другой более быстрый способ: настой готовят на основе 1 измельченного чесночного зубчика и литра воды. Полученную смесь настаивают сутки и поливают растение.

Вот так, с помощью обычного чеснока можно защитить горшки с прекрасными цветами от вредителей, микробов и грибков, ведь после его применения почва становится неблагоприятной для размножения вредной микрофлоры.

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