29 мая спасателям поступило сообщение о пожаре деревянной бани в деревне Старая Гусевица. В результате пожара уничтожена кровля и имущество в бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

30 мая произошел пожар в деревне Блюдница. В результате пожара повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество внутри сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

-не перекаливайте печь;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— золу и шлак, выгребаемую из топок, пролейте водой и удалите в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.