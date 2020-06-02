29 мая спасателям поступило сообщение о пожаре деревянной бани в деревне Старая Гусевица. В результате пожара уничтожена кровля и имущество в бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
30 мая произошел пожар в деревне Блюдница. В результате пожара повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество внутри сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:
-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
-не перекаливайте печь;
— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
— не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
— золу и шлак, выгребаемую из топок, пролейте водой и удалите в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.
Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.
Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.