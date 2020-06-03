Зеленая страда в разгаре. Как проходит кормозаготовка в сельхозпредприятиях Будакошелевщины? Анатолий Гапоник и Виктор Сивак (справа налево)

Хоть и принято на селе самой горячей порой считать период жатвы, но и сейчас у буда-кошелевских аграриев работы хоть отбавляй. Одна за другой сменяются полеводческие кампании: химпрополка, уход за посевами, заготовка кормов… По своей интенсивности, темпам и значимости проведение первого укоса трав сравнимо с уборочной. В обоих случаях первостепенной задачей является своевременность. Уборка трав в оптимальные фазы развития гарантирует питательность корма — при строгом соблюдении технологических режимов заготовки и хранения, и гарантирует получение полноценных последующих укосов.

Посещая ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», глава района Анатолий ГАПОНИК отметил, что сейчас на кормозаготовке крайне важна полная мобилизация всех ресурсов: как финансовых и технических, так и людских. «Люди должны работать организованно и с полной отдачей. Здесь механизаторы рассказывали, что работают на трамбовке зеленой массы в силосных траншеях в две смены: днем и ночью. Такой темп надо держать и в дальнейшем, и тогда будем с кормами», — отметил председатель райисполкома. Он также акцентировал внимание, что заготовка кормов требует не меньшего внимания, чем жатва. Ведь развивать молочное скотоводство можно только при хорошей кормовой базе.

Максим Глушаков работает на трамбовке зеленой массы.

Как рассказал директор ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Виктор СИВАК, всего в этом году в хозяйстве планируется заготовить 4900 тонн сенажа и 1900 тонн сена. К закладке сенажных траншей приступили 2 июня. Уже заложили 400 тонн. Всего на косовице занято 16 механизаторов. «Все они – ребята опытные и ответственные. Все работают слаженно, – отмечает Виктор Петрович, – а иначе никак нельзя. Если даст сбой хоть одна цепочка кормозаготовительного конвейера, то это скажется на результативности всей работы. А задача поставлена провести первый укос в максимально сжатые сроки, пока травостой богат содержанием полезных веществ. Конечно, это сделать не так просто, но при слаженной работе и строгом выполнении технологической дисциплины вполне возможно. Хорошо, что погода пока благоволит нам: прошли дожди – теперь дождаться бы тепла».

В разгаре косовица и в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». С одних полей доносится запах свежескошенной травы, а буквально через дорогу уже белеют рулоны сенажа, закатанные в полимерную пленку.

Ход кормозаготовительной кампании в филиале нам прокомментировала главный агроном Екатерина ВИШНЯКОВА:

— К косовице мы приступили 23 мая. Заготовить планируем 1100 тонн сенажа и 650 тонн сена. Закатали в полимерную пленку 240 тонн сенажа. Завтра приступим к закладке силосных траншей. Работаем в напряженном темпе. Знаем: майско-июньское сено — самое витаминное. Качественные корма являются основой для успешного функционирования животноводства, а чтобы рацион коров был более питательным, необходимо строго соблюдать технологию и сроки уборки трав.

Главный агроном Екатерина Вишнякова

Механизатор Геннадий Волченков