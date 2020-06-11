Интерактивный динопарк «Ожившие динозавры» начнет работу 12 июня в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

Гости из далекого прошлого «поселятся» на открытой площадке перед зданием зимнего сада. В экспозиции 12 фигур, которые моргают, двигаются, дышат, рычат. Каждая из них сопровождается детальным описанием.

«Динозавры жили на Земле задолго до появления людей. Сегодня мы встречаем их в кино и мультфильмах, компьютерных играх и книгах. Многие помнят их названия, особенности питания и проживания и с детства мечтают своими глазами увидеть доисторических чудищ. Динопарк поможет осуществить эти детские фантазии и перенестись на миллионы лет назад», — Гомельском отметили в дворцово-парковом ансамбле.

Сохранить яркие моменты встречи с гигантами можно будет благодаря снимкам в специальной фотозоне с 3D-картинами динозавров.

«Ожившие динозавры» будут в Гомеле по 9 августа.

Белта