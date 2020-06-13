Итоги субботней «прямой телефонной линии» председателя райисполкома Анатолия Гапоника.

В субботу на «прямую телефонную линию», которую провел председатель райисполкома Анатолий Гапоник, поступило 2 обращения. По одному были даны разъяснения сразу, второе взято на контроль. Так, горожанин интересовался, когда заработает баня в Буда-Кошелеве. Заявителю разъяснили, что городская баня с сегодняшнего дня, 13 июня, примет всех желающих попариться. Второй звонок поступил из Коммунара по вопросу освещения, ремонта тротуара и участка дороги по ул. Молодежной в Коммунаре. Анатолий Генрикович заверил заявительницу, что обязательно сам заедет в агрогородок в ближайшее время и посмотрит, как можно решить все озвученные проблемы.