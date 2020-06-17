Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Котович и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева 16 июня встретились с уваровчанами.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы профилактики коронавируса. Избиратели имели возможность задать интересующие вопросы, озвучить проблемы и узнать из первых уст новости парламентской жизни.

Жители горпоселка сетовали на качество водоснабжения. Среди прочих в ходе диалога звучали вопросы благоустройства, экологии и трудоустройства.