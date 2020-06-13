Дети и пожилые люди больше остальных рискуют своим здоровьем в летний зной, поэтому родителям необходимо обеспечить ребенку должный уровень защиты.

В противном случае можно получить солнечный или тепловой удар.

Каких правил стоит придерживаться взрослым:

1. Если столбик термометра показывает температуру от 30 градусов и выше, то ребенку не стоит выходить на улицу в дневное время. Можно отправляться на прогулку утром и после 18:00, когда солнце будет не таким агрессивным.

2. Соблюдайте питьевой режим. Откажитесь от газировки в пользу обычной чистой питьевой воды. Также можно давать компоты и морсы.

3. Если ребенок отправляется на прогулку, то у него с собой должна быть бутылка воды. Не забывайте о том, что кожу лица и тела стоит обработать специальным кремом или лосьоном.

4. Питание должно быть легким: в летний зной у любого человека аппетит снижается, поэтому не стоит заставлять детей есть. Также помните о том, что в жару многие продукты портятся очень быстро.

5. Не стоит запрещать ему играть с товарищами, особенно в том случае, если жара уже спала.

Белновости