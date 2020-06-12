Как идет реконструкция птичников в РУП «Белоруснефть-Особино»? Репортаж со стройплощадки.

Реконструкция 4-х старых птичников основной площадки №1 РУП «Белоруснефть-Особино» началась в феврале нынешнего года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 60%. Пока направляемся к стройплощадке, которая, к слову, находится сразу за административным зданием, заместитель директора по строительству Виктор Денисов рассказывает, что в настоящее время на объекте задействовано 145 человек. 25 из них – работники РУП «Белоруснефть-Особино». Они производят монтаж оборудования. Строительные работы ведутся подрядной организацией ОАО «Химремонт».

Это будут птичники, в которых предусмотрено клеточное содержание кур с автоматической системой регулирования и контроля над параметрами микроклимата. Преимущество таких птичников в том, что на небольшой площади выращивается большое количество птицы. Например, если старые помещения, построенные полвека назад, вмещали в себя 24 тысячи бройлеров, то в современных разместится вдвое больше. Здания основательно переоборудованы. От прежних остались только продольные стены.

По прибытию на объект видим, что строительство здесь развернулось поистине масштабное. Посмотрите и вы. Заместитель директора Виктор Денисов.

Выходим за территорию основной площадки №1 и идем дальше. Рядом с площадкой идет строительство прудов-испарителей.