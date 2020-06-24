Дети – цветы жизни, которые должны расти в чистом, светлом, уютном, а главное, безопасном «цветнике». Детский сад – это второй дом для ребенка. В нем малыши не только учатся и познают окружающий мир, но и кушают, спят, играют и развиваются. Здесь они проводят даже больше времени, чем дома. Поэтому повышенное внимание к детским садам, их ремонт являются лучшим проявлением заботы и любви к малышам.

Согласно Директиве №1 в районе регулярно обследуются все здания, имеющие деревянную конструкцию кровли. В результате в 2017 году были вынесены заключения о закрытии некоторых из них из-за несоответствия технике безопасности. Так, закрыли здание, в котором располагалась ДЮСШ «Спарта» в райцентре, здания детских садов в Кошелеве и на улице Лавриновича в Буда-Кошелеве, а также школ в Чеботовичах и Глазовке. При выделении финансирования капитальный ремонт кровли стали проводить в Кошелевском детском саду и детском саду №2, что на Лавриновича. «Авангард» решил выяснить, когда дошколята смогут вернуться в родные стены и что изменится, когда сады вновь распахнут двери для своих воспитанников.

Детский сад в Кошелеве был введен в эксплуатацию в 1970 году. Капитального ремонта кровли это здание ни разу на себе не ощутило до нынешнего года. Еще в 2017-м специализированной организацией УО «БелГУТ» было проведено обследование строительной конструкции кровли и вынесено заключение, что находится она в аварийно-опасном состоянии. 1 июля 2018 года сад закрыли, а для детей на время ремонта был организован подвоз в Неговский детский сад. На подготовку проектно-сметной документации было выделено 8518,56 руб. В апреле текущего года выбрали подрядчика, им стал ОАО «Гомельремстрой». В данный момент идет демонтаж крыши с одновременной установкой стропильной системы. Далее крышу «оденут» в новую металлочерепицу. Всего на ремонт кровли этого детсада из районного бюджета выделено 118 тыс. руб. 1 сентября обновленный детский сад должен принять своих воспитанников.

– Ремонт я воспринимаю как подарок к юбилею детского сада. В этом году ему исполняется 50 лет. Все это время таких глобальных ремонтных работ у нас не было. Подрядной организацией мы очень довольны. Работают быстро и качественно, – говорит и.о. заведующего детским садом Ольга Лукашенко.

Ремонт в городском саду №2 уже подходит к завершению. Здание было построено в 1972-м и до 2014-го находилось на балансе аграрно-технического колледжа. За период существования детского сада, а это почти 50 лет, проводились только текущие ремонты, а вот капитального не было. После обследования кровли здание детсада закрыли, а детей распределили по другим дошкольным учреждениям города.

На ремонт крыши этого здания из районного бюджета было выделено 85,7 тыс. руб., 9210,26 на разработку проектно-сметной документации. В целом объем выполненных работ в здании детского сада впечатляет. Уже отремонтирована кровля, полностью заменены внутренние и наружные сети теплоснабжения и канализации, детский сад подключили к централизованной системе горячего водоснабжения, почти половина окон заменена на новые пластиковые. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. На материалы выделено 2721,5 руб., а вот сам ремонт проводится хозяйственным способом.

Но не зря ведь говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более что мое дошкольное детство прошло именно в этом садике. И не была я в нем с тех самых пор, как покинула его стены. Так что мне вдвойне интересно было туда попасть. Я посетила здание садика в самом разгаре рабочего дня. Ну, что тут скажешь – впечатляет.

– Помещения сада будут уютными, чистыми, как и территория. Наш садик прослужит ребятишкам еще не один десяток лет, – говорит заведующая Ирина Маслюк. – Штат учреждения также практически полностью сформирован и готов к работе. Фактическая наполняемость садика сейчас составляет 40 воспитанников. Мы с нетерпением ждем встречи с детьми. Этот момент наступит совсем скоро.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото Ирины Палубец