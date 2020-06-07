В народе верили, что эти загадочные существа обитают не только в реках

Русалки — персонажи сказок, легенд, им посвящены музыкальные произведения, их изображения можно найти на полотнах художников и в работах скульпторов. Как мифологические существа, живущие в морских глубинах, выступают как обитательницы не только рек и озер, но и лесной чащи. Помните пушкинские строки «русалка на ветвях сидит»?

Русалкам «даспадобы» даже «нiвы», колосья которых под ветром напоминают морские волны. Наши предки верили, что они обожают бегать по ниве, играть, качаться на уже начавших колоситься хлебах, нанося полю большой вред. Происхождение русалок в народе объясняется так: «яны iдуць ад нежывымi народжаных немаўлят цi рана памерлых, праклятых сваей роднай маткай, маладых тапельнiц‑самагубцаў».

В народе говорили о крещеных и некрещеных русалках. Крещеных с расстояния девяти шагов можно было узнать по кресту на груди. Красота у них неживая: распущенные русые или зеленые, похожие на водоросли, волосы, нежное, почти прозрачное тело, зеленые или голубые глаза, которые охотятся за своей жертвой — парнями. Увидев «хлопца», они стараются «прывабiць» его, пристально смотрят, от чего тот становится почти «нерухомым», попадает под их чары и власть — его‑то они и могут затащить под воду.

Лишенные радостей любви и материнства, русалки завидуют влюбленным парам, которые гуляют возле водоемов, и стараются как‑то им навредить. Чтобы уберечься, нужно уколоть булавкой эту водную красавицу, от чего она и ее «сяброўкi» с криком и хохотом исчезнут.

Из воды русалки появляются на короткое время, пока не высохнут волосы, но на восьмой неделе после Пасхи, на «русальным тыднi», это ограничение снимается и они могут свободно ходить по лугам и рощам, качаться на ветвях деревьев, приходить в селения.

В народе относятся к русалкам незлобно, даже сочувственно, ведь они стали такими не по своей воле, а от жестоких поступков человека, тяжелой и злой судьбы. В конце русальной недели устраивали обряды «праводзiн русалкi». Жительница водоема представала в разных образах: переодетая, украшенная венками девушка или кукла‑чучело. Головные уборы из зелени отличались плетением, набором цветов и трав, им придавали сакральный смысл. Русалку отводили в жито, а сами шли обратно быстро и не оглядываясь.

Отправляли русалку «на могiлкi», к крестам, которые считаются охраной от всякого зла, на «скрыжаванне» дорог. Затем ее зеленый наряд забрасывали на грядки для плодородия или сжигали на костре. Провожали русалку песнями, с «оркестром» из труб, гуслей, сопелей, что делало «iгрышча» еще более ярким. В некоторых местностях до наших дней этот обряд проходит в современной интерпретации как красивое и веселое развлечение, которое дает возможность прикоснуться к прошлому и повеселиться. Считается, что погода «русальнага тыдня» предсказывает ее на целых восемь недель.

На 11 июня приходится день Федосьи, или «Хвядоссi», прозванной «Каласнiцай». Этот день начинает период, когда «выплывае сам пан Колас». Именно так «ад вялiкай павагi» называли его, ведь он в поле главный. День воспринимался в народе как особое торжество. «Абцершы патылiцу ад поту i разагнуўшы спiну», надев белую «кашулю», мог «гаспадар» увидеть, что его труды оказались не напрасными. Такой выход к «палеткам» называли «агледзiнамi поля».

На Исаакия, 12 июня, старались не ходить в лес, ведь в это время у змей был самый разгар брачного периода, шли «змяiныя вяселлi». Тревожить змей в это время нельзя, укусы в эти дни считались особенно сильными и опасными.

Погода русальной недели предсказывает ее на целых восемь недель.

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