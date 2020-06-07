Даты церковных праздников у христиан определяет дата Пасхи, которая ежегодно меняется. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому иногда её ещё называют Пятидесятницей. В этом году празднуют Троицу — 7 июня.

Приметы на Троицу