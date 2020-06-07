Даты церковных праздников у христиан определяет дата Пасхи, которая ежегодно меняется. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому иногда её ещё называют Пятидесятницей. В этом году празднуют Троицу — 7 июня.
Приметы на Троицу
- На этот день старались не назначать свадьбу — считалось, что ничего хорошего такую семью не ждет. А вот сватанье и знакомство в этот праздник является хорошим знаком.
- Считается, что если на Троицу польет дождь, то весь год будет хороший урожай, много грибов и хорошая погода.
- День перед Троицей называют родительской субботой — принято ходить на кладбище, чтобы помянуть умерших.
- Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.
- Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.