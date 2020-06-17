17 июня с рабочим визитом Буда-Кошелевский район посетил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Андрей Хмель. Глава ведомства, встречаясь с коллективом КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», заострил внимание на стоящих перед системой жилищно-коммунального хозяйства задачах, мерах по повышению качества жилищно-коммунальных услуг и работе с населением. Министр выслушивал насущные проблемы местных коммунальников и обещал оказывать содействие в решении ряда вопросов. Министр ЖКХ Андрей Хмель Заместитель председателя облисполкома Владимир Горбачев, министр ЖКХ Андрей Хмель и председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник (слева направо)