Команда «МАЗ-СПОРТавто» планирует выступить на ралли-рейде «Золото Кагана», который пройдет 18-22 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель белорусской команды Сергей Вязович.

«Единственное, чего нам сейчас не хватает, это гонок. Мы сосредоточились на сборке новой техники, приведении в порядок автомобилей технического сопровождения. Нам удалось собрать и сейчас мы тестируем второй капотный грузовик МАЗ. Также работаем над обновленной конструкцией третьего капотника, — сказал Сергей Вязович. — Из-за паузы в мире автоспорта мы даже выиграли. Когда старты шли один за одним, команда не успевала поработать над техникой. Теперь же ждем, когда начнутся гонки. 18-22 августа пройдет ралли-рейд «Золото Кагана-2020″, надеемся, получится выступить на этих соревнованиях».

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» заверил: гонщики чувствуют себя хорошо, все здоровы. По его словам, спортсмены до последнего надеялись выступить на ралли-рейде «Шелковый путь-2020», который планировался 3-11 июля, но из-за пандемии коронавируса был отменен.

Сергей Вязович выразил надежду на то, что в январе 2021 года белорусская команда сможет выступить на «Дакаре». В этом году грузовик «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации ралли «Дакар-2020».

Гонка «Золото Кагана» планируется в четырехдневном формате и пройдет по территории Астраханской области. Как отмечают организаторы ралли, ветер и 40-градусная жара высушили песок, он стал сыпучим. Барханы выросли в размерах и приобрели африканские очертания и рельеф. С подветренной стороны дюны выпрямились и выглядят как непреступное препятствие, а с наветренной, за гребнем, притаились крутые обрывы с ловушками.

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