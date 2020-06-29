СП ОАО «Спартак» в 2020 году расширило географию экспорта на пять стран, сообщил сегодня генеральный директор предприятия Олег Жидков во время посещения кондитерской фабрики заместителем премьер-министра Александром Субботиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«В этом году появилось пять стран, с которыми мы в 2019 году не работали. В их числе Йемен. Первая партия туда уже отправлена», — проинформировал руководитель предприятия.

Александр Субботин поинтересовался перспективами поставок на китайский рынок. «Направление перспективное. Но в основном это Северный Китай, где сформированы вкусовые предпочтения для восприятия нашего ассортимента. К тому же в южной части довольно сложный для продукции предприятия температурно-влажностный режим», — уточнил Олег Жидков.

В целом за пять месяцев текущего года кондитерская фабрика отправила на внешние рынки 1370 т сладкой продукции. Темп роста к январю-маю 2019-го достиг почти 113%. Большие партии ушли в Россию, Украину, Монголию. На внутреннем рынке потенциал увеличения реализации руководство предприятия связывает с развитием фирменной сети.

Вице-премьера проинформировали и о масштабной модернизации производства. С 2012 года по настоящее время в реализацию проектов предприятие инвестировало более 25,5 млн евро собственных средств. Отдельные проекты уже окупились, отметил Олег Жидков. На этот год запланировали еще два проекта, которые позволят оптимизировать затраты, увеличить объем производства, минимизировать ручной труд. Определены перспективы модернизации и на ближайшие годы.

В целом за пять месяцев этого года на предприятии произвели 8465 т кондитерских изделий. Это сопоставимо с объемами января-мая 2019 года. Постоянно работают на «Спартаке» над оптимизацией производственных затрат.

В цехах Александр Субботин ознакомился со структурой производства, основной линейкой выпускаемой продукции.

Также во время рабочей поездки в регион вице-премьер посетил ОАО «Гомельский мясокомбинат», предприятия агропромышленного комплекса.

Белта