Кривские аграрии активно ведут косовицу на пойменных лугах.

— К косовице мы приступили 5 июня, — рассказал «Авангарду» директор сельхозпредприятия Алексей Ковальчик. — На сегодняшний день, 9 июня скошено уже более 300 га. Осталось 700 га. Заготовлено и вывезено с лугов 75 тонн сена. В рулоны закатано еще 300 тонн. Травы с первого укоса пойдут на сено. Погода, видите, подходящая. Со второй косовицы будем заготавливать сенаж. На пресс-подборщиках работают опытные механизаторы Александр Рубанов и Вячеслав Бобиков. Косят Иван Гаваренков и Михаил Алилуйко, грабли доверили самому молодому — практиканту Егору Чайковскому. А вообще, пойменные луга – великий дар природы и существенный резерв производства травяных кормов. Почему? Ведь не нужно проводить залужение и вносить удобрения. Ежегодно заготавливай корм, затрачивая средства только на уборку.

Директор КСУП «Кривск» Алексей Ковальчик и главный агроном Виталий Долженков. Уроженец Кривска Егор Чайковский заканчивает Гомельский государственный профессиональный аграрно-технический лицей и третий месяц проходит практику в родном хозяйстве.