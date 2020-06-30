Основной причиной травматизма детей, как правило, является отсутствие должного надзора за ними взрослых. К сожалению, родители не могут все время находиться рядом с детьми, но их главная задача – создать для ребенка безопасную среду, в которой он не будет подвергаться неоправданному риску.

Дети и вода

и на отдых, объясните им, как вести себя, чтобы не попасть в беду. Не упускайте их из виду, помощь может понадобиться малышу в любой момент. Маленьких детей нужно держать от себя на расстоянии вытянутой руки, ведь им достаточно совсем немного времени, чтобы захлебнуться.

Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не допускайте переохлаждения: чередуйте игры на берегу с купанием. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных местах, недалеко от берега, и что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать, устраивая соревнования. Расскажите об опасности игр на воде: нельзя хватать за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи. А если кто-то тонет, научите ребенка вызывать спасателей по телефонам 101 или 112.

Надувные бассейны опасны

Оказывается, надувные бассейны несут прямую угрозу жизни малышей. Во-первых, они лишены даже минимальной степени безопасности и защиты, а во-вторых, родители, уверенные в том, что в такой безобидно мелкой емкости ребенку ничего не угрожает, спокойно занимаются своими делами, предоставляя малышам полную свободу действий. А ведь купающемуся в надувном бассейне ребенку достаточно нескольких секунд, чтобы уйти под воду и не суметь выбраться. Помните: даже маленький ребенок, который едва научился ходить, может перегнуться через мягкие бортики бассейна и нырнуть в воду вперед головой.

Если бассейн ставится на продолжительное время, оградите его заборчиком настолько высоким, чтобы малыш не мог перелезть через него. Не помешает и калитка с самозапирающимся замком. Но лучше всё же сливать воду сразу после использования. Эта мера избавит вас от постоянного напряжения из-за беспокойства о безопасности ребенка, а также не даст болезнетворным микроорганизмам распространиться в воде. В бассейне есть дополнительные опасности: фильтры и наносы могут стать причиной телесных повреждений, в них запутываются длинные волосы.

Уважаемые родители, прежде чем покупать надувной бассейн для детей, подумайте, сумеете ли вы обеспечить им надежную защиту и безопасность.

Плаваем и ныряем

Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно удариться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней, дамб и других сооружений – под водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п.

Купайтесь только на оборудованных пляжах в зоне, огороженной буйками или поплавками. Запрещается прыгать или нырять в незнакомых местах: с мостов, причалов, пристаней и др.

Как себя вести во время грозы

Находясь в квартире или в доме в сельской местности во время грозы, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление, не разговаривайте по телефону. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окнами, выключите телевизор, компьютер и другие находящиеся в доме электроприборы.

Если гроза застала вас в лесу, спасатели советуют укрыться на низкорослом участке леса, не прятаться вблизи высоких деревьев, особенно под соснами, дубами, тополями. Если на пляже, – выйдите из воды, отойдите от берега и спуститесь в низину. В поле – при отсутствии укрытия не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. В автомобиле – не покидайте его, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. А если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите ненастье на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта.

Конечно, гроза – явление непредсказуемое, но грамотные действия во время его возникновения помогут избежать неприятных последствий. В противном случае звоните по тел. 112.

Учимся играя

Кто из персонажей правильно вызывает спасателей? Отметь нужную картинку галочкой.

Если вы увидели пожар, а рядом с вами нет взрослого:

☑ звоните в службу спасения по тел. 101 или 112 и сообщите: адрес, что и где горит, фамилию и номер телефона;

☑ зовите на помощь взрослых, даже если пожар произошел по вашей вине;

☑ не прячьтесь, иначе пожарные могут вас не найти;

☑ немедленно покиньте помещение через входную дверь;

☑ если путь к главной двери отрезан огнем и дымом, зайдите в самый дальний от пламени кабинет и подойдите к окну. Не забудьте плотно закрыть за собой дверь. Не прыгайте, громко зовите на помощь. А когда вас услышат, ложитесь на пол, где меньше дыма, закройте нос и рот влажной тряпкой и ждите пожарных. Вас обязательно спасут!

Материалы подготовила Елена БЕЛКО