Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии принимали участие Президент России Владимир Путин и главы других государств, прибывшие в российскую столицу на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они почтили минутой молчания память погибших в годы войны.

Могила Неизвестного Солдата находится в Александровском саду у стен Кремля. Комплекс включает надгробную плиту, на которой установлена бронзовая композиция — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на знамени. В центре — ниша с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» с бронзовой звездой, в середине которой горит Вечный огонь. Слева от могилы расположена стена с надписью «1941 Павшим за Родину 1945», справа — гранитная аллея с блоками, на которых нанесены названия городов-героев, включая Минск, а также Брестской крепости, и изображение медали «Золотая Звезда». В блоках содержатся капсулы с землей городов-героев.

Перед торжественной церемонией Александр Лукашенко вместе с другими высокопоставленными гостями присутствовал на военном параде, который прошел на Красной площади. В нынешнем году в России парад по случаю 75-летия Победы был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы провели 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. «Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня», — подчеркнул на военном параде Президент Беларуси.

Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Ола» на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.