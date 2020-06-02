Министерство антимонопольного регулирования и торговли с учетом текущей эпидемиологической обстановки и предложений Минздрава доработало рекомендации по минимизации риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, при осуществлении деятельности в области торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Рекомендации согласованы с Минздравом и 29 мая одобрены на заседании коллегии МАРТ. С ними можно ознакомиться на сайте министерства. «Юрлицам и ИП, которые работают в сферах торговли, общепита и бытового обслуживания, рекомендовано организовать регулярное проветривание и влажную уборку помещений и используемых предметов с применением дезинфицирующих средств, нанести специальную разметку для дистанцирования покупателей в местах расположения контрольно-кассовых узлов. При наличии возможности стоит установить перед кассами защитные экраны», — отметили в МАРТ.

В числе рекомендаций и ежедневный опрос о состоянии здоровья работников, контроль со стороны руководителя или ответственного должностного лица за использованием ими индивидуальных средств защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств для обработки рук, перчаток. Передавать покупателям пищевые продукты рекомендуется в упакованном виде.

«Согласно нормам действующего законодательства рекомендации МАРТ не носят обязательного характера. Вместе с тем министерство рассчитывает на высокий уровень культуры, социальной ответственности и понимание бизнес-сообщества», — подчеркнули в ведомстве. Граждане и субъекты хозяйствования могут обратиться на горячую линию в МАРТ (8 017) 200-92-02 по вопросам применения или разъяснения рекомендаций.

В МАРТ рассказали и об обязательных требованиях к организациям торговли, общепита и бытового обслуживания. В частности, в соответствии с постановлением Минздрава №217 от 29 декабря 2012 года (в редакции от 24 апреля 2020-го) в период подъема заболеваемости COVID-19 необходимо проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. В их числе влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, обеспечение средствами индивидуальной защиты работников, непосредственно занятых обслуживанием населения.

Кроме того, местные исполнительные и распорядительные органы должны разработать и утвердить комплексный план по профилактике COVID-19, которым предусматриваются мероприятия по предупреждению распространения инфекции в объектах общественного назначения. Требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, установленные постановлением Минздрава №217 и планами местных органов власти, являются обязательными для субъектов указанных сфер экономики всех форм собственности, подчеркнули в МАРТ.

Белта