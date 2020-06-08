5 июня в Минске прошел пикет, организованный инициативной группой по сбору подписей за выдвижение кандидатом в Президенты Беларуси Александра Лукашенко. Свою подпись можно было оставить в одной из палаток, расположившихся под флагами Федерации профсоюзов Беларуси, БРСМ и «Белой Руси».

– На этой избирательной кампании мы делаем упор на сбор подписей в трудовых коллективах и по месту жительства, – рассказал присутствующий на пикете глава инициативной группы, зарегистрированной под №1, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. – На сегодняшний день нашей инициативной группой собрано уже порядка миллиона подписей за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в Президенты. И мы эту работу, безусловно, продолжим. Будем собирать подписи в трудовых коллективах, на пикетах. И сегодня к нам обращаются люди по организации таких пикетов, поскольку подобная форма для всех и привычна, и удобна, так что возможность оставить подпись на пикете будет.

Однако, как отметил председатель ФПБ, важна не форма организации сбора подписей, а то, чтобы весь избирательный процесс проходил в спокойной и мирной обстановке и не было нарушений избирательного кодекса.

– Чтобы все было по нашему закону, по избирательному кодексу и исполнялось на практике. И самое главное — чтобы искусственно не нагнеталась обстановка и не разжигалась вражда. Я уверен, что сегодня наше государство не позволит нарушать законы нашей страны. Никаких показательных очередей мы не создаем, – подчеркнул лидер инициативной группы, – люди спокойно приходят и ставят свою подпись так, как это положено по закону.

Среди пришедших в этот день поддержать выдвижение в кандидаты Александр Лукашенко были люди разных возрастов. Многие, выходя из метро или торгового центра, останавливались выразить поддержку действующему Президенту.

– Я считаю, что гражданин должен выражать свою позицию на всех этапах избирательной кампании, начиная со сбора подписей, – поделился сотрудник Академии авиации Игорь Яцкевич, – Александр Лукашенко доказал, что он может руководить страной. Конечно, не только опыт кандидата является определяющим для моего выбора, я считаю, что этот человек умеет мыслить стратегически и держать удар.

Агент по недвижимости Полина тоже отметила, что важно поддержать будущего кандидата в Президенты именно на этапе сбора подписей:

– На мой взгляд, очень важно не пройти мимо, когда решается судьба страны, – подытожила девушка.

Нина ПОЛЯНСКАЯ

Фото Валерия КАРТУЛЯ

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