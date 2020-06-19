В Государственном музее истории белорусской литературы 22 июня по проекту «Дыяменты прыгожага пісьменства» начинает работу временная литературно-документальная экспозиция «Чалавек нараджаецца, каб жыць…», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Науменко и 100-летию со дня рождения писателей Николая Аврамчика, Алексея Пысина, Алексея Карпюка, Петра Приходько. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

«75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Но до сих пор она откликается жгучей болью в сердце каждого человека. Помнить о войне, героизме и мужестве тех, кто боролся с врагом и спас от фашистского нашествия Родину, значит беречь мир, и это обязанность всех живущих на земле. На долгие годы тема Великой Отечественной войны стала одной из главных в белорусской литературе и навсегда осталась в творчестве тех писателей, которые ее прошли от первого до последнего дня. Авторы экспозиции обращаются ко Второй мировой войне как одной из величайших трагедий ХХ века, которая принесла смерть тысячам людей, и человечество должно это всегда помнить», — рассказали в музее.

В экспозиции представлены книги с дарственными надписями Петра Приходько, Николая Аврамчика, Ивана Науменко, Алексея Пысина, юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», принадлежавшая Николаю Аврамчику, рукописные стихи о войне, а также уникальные периодические издания военного времени.

Белта