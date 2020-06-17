В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 21 июня состоится литературно-документальная программа «Тот самый длинный день в году…», посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

«Ежегодно 22 июня в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Жители страны вспоминают всех, кто ценой жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших на фронтах, умерших от голода и лишений в тылу, замученных в фашистской неволе. Накануне этой памятной и трагической даты, 21 июня, для посетителей музея проведут театрализованную литературно-документальную программу, — рассказали организаторы. — Ее сценарий построен на материалах из фондов музея, главным образом на письмах и воспоминаниях участников».

В мероприятии примут участие научные сотрудники музея и артисты Драматического театра Белорусской армии. «Действие развернется в залах музея, тематически связанных с началом войны и первыми оборонительными боями. Посетители смогут окунуться в атмосферу первого дня войны, узнать и прочувствовать, каким он был для жителей республики. Ощутить их растерянность и переживания, страх и боль потерь, через лично пережитые эмоции осознать трагедию всего народа», — добавили в музее.

В завершение программы посетители смогут поделиться историями о своих родных и знакомых, прошедших через военное лихолетье, и оставить запись в «Книге воспоминаний».

Белта